Ob auf dem „Speed Court“ im Rahmen der Leistungstests beim Trainingsauftakt im SNP Dome oder in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga: Academics-Neuzugang Courtney Stockard (Mitte) will immer das Maximum erreichen. Foto: Academics

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Plötzlich ging alles ganz schnell: Ende März bezogen die MLP Academics ihre neue Heimat SNP Dome. Im Mai machten sie den Aufstieg perfekt. Jetzt haben sie nach acht Jahren erstmals ihr Emblem geändert. Neue Halle, neue Liga, neues Logo. Selbst der Ausrüster wurde gewechselt, bis 2025 werden die Heidelberger vom spanischen Sportartikelhersteller Joma eingekleidet.

Nur der Coach ist derselbe: Branislav Ignjatovic. Aber auch für den Serben ist seine inzwischen achte Saison als Cheftrainer der Heidelberger eine besondere. Erstmals überhaupt wird der 54-Jährige einen Erstligisten betreuen. Anfang der Woche begann für den Zweitligameister die Vorbereitung. Seither wird täglich zweimal geschuftet fürs erste Bundesligaspiel der Heidelberger seit 36 Jahren, am 25. September beim Mitteldeutschen BC in Weißenfels.

Das neue Academics-Emblem.

Ignjatovic selbst hat seine Akkus in der Heimat aufgeladen. Erst vergangenen Samstag kehrte er zurück. "Das hatte ich vermisst", schwärmt "Frenki" von den drei Wochen in Belgrad. Von den unzähligen Stunden im Fischerboot auf der Donau. Der Kampf mit der Angel vor dem Kampf gegen den Abstieg? Also die größtmögliche Entschleunigung vor der maximalen Anspannung? Eher nicht.

Ignjatovic hat in seiner Karriere schon zu viel gesehen, als dass ihn das Abenteuer Bundesliga aus der Ruhe bringen könnte. "Der Basketball wird nicht neu erfunden", schmunzelt er und gesteht, dass er sich beim ersten gemeinsamen Abendessen gleich mal bei seinen Schützlingen entschuldigt hat. "Ich habe mich erwischt, dass ich praktisch die gleiche Ansprache wie immer vor einer Saison gehalten habe", so Ignjatovic, "unsere langjährigen Spieler kennen die natürlich schon."

Aus dem Vorjahr mit dabei sind Kapitän Phillipp Heyden, Shy Ely, Jordan Geist, Niki Würzner und Albert Kuppe. Neu dabei sind Max Ugrai, Anthony Watkins und die Import-Spieler Courtney Stockard, Brekkot Chapman und Osasumwen Osaghae.

Das vielleicht wichtigste Puzzleteil fehlt aber noch: ein starker Spielmacher. Etliche Namen haben Ignjatovic, Manager Matthias Lautenschläger und auch Alex Vogel, der in dieser Saison als externer Berater mit dabei ist, diskutiert. Verpflichtet wurde noch niemand. "Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt", sagt Lautenschläger, "allerdings können wir auf der so wichtigen Position des Point Guards keine Kompromisse eingehen."

Branislav Ignjatovic. Foto: vaf

Der Coach sieht es genauso. Er warte lieber länger – und könne dann mit einem besseren Spieler zusammenarbeiten. Eine Deadline gebe es laut Ignjatovic nicht. Das erste Testspiel am kommenden Samstag in Bayreuth werde man wohl ohne neuen "Playmaker" angehen. Ignjatovic ist überzeugt: "Ein richtig guter Spieler ist in zwei Tagen integriert." Wenn irgendwo die Rede davon sei, dass ein Profi noch Zeit brauche, sei mit Sicherheit irgendetwas faul.

Ob man noch einen weiteren deutschen Rotationsspieler hinzuholen wird, ist aktuell noch offen. Großes Interesse hatten die Heidelberger zuletzt an Robin Amaize von Meister Bayern München. Der 27-Jährige unterschrieb nun aber bei Ex-Klub Braunschweig. Eine Einsatzpflicht für einheimische Spieler wie in der Pro A gibt es in der BBL nicht.

"Gesundheit, ein bisschen Glück und einen erfahrenen Playmaker", brauche es nur noch, glaubt Ignjatovic, um eine gute Runde zu spielen: "Ob das dann reicht, um in der Liga zu bleiben, wird man sehen." Falls nicht, macht er sich um den Standort Heidelberg aber keine Sorgen. "Der Durchbruch ist geschafft", verweist Ignjatovic auf den "Quantensprung", den er in seiner Zeit bei den Academics miterleben durfte und malt das Bild zu Ende: "Dieses Loch würde auch ein Abstieg nicht wieder zuschütten."

Mit derartigen Gedanken will sich bei den Aufsteigern aber ohnehin niemand befassen. Im Gegensatz zu seinem Coach fand Kapitän Heyden beim Teamabend neue Worte. Er freue sich, alte Gesichter wiederzusehen und neue Kollegen kennenzulernen und er wolle die 1. Liga genießen: "Dennoch sollte jedem klar sein, dass wir uns den Aufstieg sehr hart erarbeitet haben. Wir haben es uns verdient, hier zu spielen und ich will nächste Saison immer noch hier spielen", so Heyden Appell an seine Kameraden.

Und Neuzugang Stockard setzte gleich noch einen drauf. "Er hat gesagt, er sei hier, um die Meisterschaft zu gewinnen", berichtet Ignjatovic.

Der Academics-Trainer ist zwar als Realist bekannt, kann mit den großen Zielen seines neuen Flügelspielers aber gut leben: "Wahrscheinlich", muss Ignjatovic lächeln, "wahrscheinlich ist das die beste Einstellung, mit der man in eine Saison starten kann."