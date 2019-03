Bamberg. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg haben am Sonntagabend auch das zweite Spiel an diesem Wochenende gewonnen und sich in der 2. Basketball-Bundesliga in eine noch bessere Ausgangslage katapultiert. Nach dem 83:60 (33:27)-Pflichtsieg beim Schlusslicht Baunach Young Pikes rangieren die Schützlinge von Branislav Ignjatovic vier Spieltage vor dem Ende der regulären Saison auf dem zweiten Tabellenplatz.

"Wir wussten, dass es am Anfang nicht leicht werden würde und unser Plan war es, die Talente aus Baunach nicht heißlaufen zu lassen. Das hat gut funktioniert", sagte Ignjatovic nach dem zweiten Auswärtserfolg innerhalb von 48 Stunden. "Zum Glück haben wir die Belastung mit den weiten Busfahrten gut überstanden", fügte der Serbe an. Der Spielverlauf ermöglichte es dem Trainer, keinen seiner Spieler mehr als 30 Minuten spielen lassen zu müssen - und diese Tatsache stellte Ignjatovic zufrieden.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Heidelberger zum Teil eine Trefferquote aus dem Feld von unter 30 Prozent aufwiesen, machten sie den Pflichterfolg beim Tabellenletzten im dritten Viertel perfekt. Basierend auf einer stabilen Defensive zogen die Academics nach einer knappen 33:27-Führung schnell davon. Zunächst sorgte Jaleen Smith mit einem Drei-Punkte-Spiel erstmalig für eine zweistellige Führung (40:29, 24.), danach hatten die Ignjatovic-Schützlinge die Kontrolle über die Partie erlangt und zogen bis zum Ende des dritten Viertels auf 56:38 davon.

Der Widerstand der Baunacher war damit gebrochen. Zu Beginn des Schlussabschnitts zogen die Academics schnell auf 64:42 davon (32.) und musten das Match danach nur noch "abwickeln". Den Heidelbergern gelang aber noch mehr, weil jetzt die Dreier den Weg in den Korb fanden. Marc Liyanage versenkte allein vier Versuche, am Ende hatten die Academics von außen eine starke Quote von 50 Prozent. Zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung dadurch auf mehr als 30 Punkte an.

Die deutliche Führung ermöglichte es Ignjatovic, in den letzten Minuten den Nachwuchskräften David Aichele, Jakob Schöpe und Lukas Brunnenkant Einsatzzeit in der 2. Liga zu geben. Durch das Projekt "Jugend forscht" schmolz der Vorsprung etwas zusammen, aber Brunnenkant trug sich mit einem Korbleger kurz vor dem Ende noch in die Scorerwertung ein.

Baunach Young Pikes: Pechazek 14 Punkte / 1 Dreier, Drell 11/1, Heckel 10/1, Kullamäe 10/1, Seric 7/1, Baggette 6, Keppeler 2, Jelovic, Plescher, Köppel, Edwardsson, Osei.

MLP Academics Heidelberg: Ely 18/3, Heyden 13, Smith 12/1, Liyanage 12/4, Oppland 8, Palm 8/2, Würzner 7/1, Schmitt 3/1, Brunnenkant 2, Ney, Aichele, Schöpe.

Spielfilm: 5:6 (5.), 11:16 (10.), 19:22 (15.), 27:33 (Hz.), 29:40 (24.), 38:56 (30.), 48:72 (35.), 60:83 (Endstand)

Zuschauer: 550.