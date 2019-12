Von Yannik Barwig

Karlsruhe. Ohne den verletzten Topscorer Shyron Ely traten die MLP Academics Heidelberg am heutigen Mittwochabend bei den zuletzt strauchelnden Lions aus Karlsruhe an – und beendeten ihre jüngste Ergebniskrise. Dank 24 Punkten von Niklas Würzner gewannen die Heidelberger mit 80:76. "Drei Niederlagen in Folge, Verletzung von Shyron Ely und nicht so gute Trainingswoche – es hat nicht viel im Voraus für uns gesprochen", sagte Trainer Branislav Ignjatovic, "es war kein schönes Spiel, aber ich bin sehr stolz auf die kämpferische Leistung meiner Jungs."

Man merkte den MLP Academics eine gewisse Unsicherheit in der Offensive an. In der Anfangsphase war es vermehrt Würzner, der das Spiel an sich riss. Die Lions profitierten jedoch ein ums andere Mal von Offensivrebounds und gingen mit einer 17:16-Führung in die erste Pause.

Ohne Ely war es vor allem Zamal Nixon, der mehr Verantwortung übernehmen sollte. Zwar hatte der Guard mit Ballverlusten zu kämpfen, sorgte mit neun Punkten in der ersten Halbzeit dennoch für großen offensiven Output. Mit den ebenfalls neun Punkten von Würzner ging es 36:36 in die Halbzeit.

Stephon Jelks war der Mann der ersten Minuten der zweiten Halbzeit. Gleich drei Dreipunkteerfolge des 23-Jährigen brachten die Academics erstmalig mit fünf Punkten in Führung. Die Lions versuchten unter den Körben mit viel Kampf und Einsatz im Spiel zu bleiben. Nicht zu stoppen war jedoch Niklas Würzner, der den Vorsprung aufrecht erhielt.

Die Lions starteten das entscheidende Viertel mit einem 9:2-Lauf und hatten damit ihren Rückstand nahezu eingeholt. Mit einer knappen Führung gingen die Academics in die finalen zwei Spielminuten, in denen Niklas Würzner mit seinen Punkten 22, 23 und 24 für die Vorentscheidung sorgte (69:75). Von diesem Rückstand sollten sich die Lions nicht mehr erholen.

Insbesondere Würzner zeigte in Abwesenheit von Ely eine überzeugende Leistung. Er übernahm die Verantwortung und sorgte mit 24 Punkten und sechs Assists für den Auswärtssieg. Lange Zeit zum Ausruhen haben die Heidelberger nicht. Bereits am Sonntag kommt es zum Rematch des letztjährigen Halbfinals gegen die Nürnberg Falcons.

Heidelberg: Würzner 24/1, Nixon 17/2, Heyden 13, Jelks 12/3, Liyanage 7/1, Eberhard 5/1, Trtovac 2, Schmitt, Teichmann

Karlsruhe: Parker 18/2, Stroman 15, Norl 13/2, Ross-Miller 8, Pluskota 8, Conley 6, Sperber 5/1, Beck 3, Coleman

Stenogramm: 9:6 (5.), 17:16 (10.), 24:23 (15.), 36:36 (Halbzeit), 45:52 (24.), 56:64 (30.), 56:54 (32.), 69:72 (38.), 76:80 (Endstand); Zuschauer: 748.