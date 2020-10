Heidelberg. (miwi) Es sorgt nicht für bessere Laune, aber es zeigt, dass nicht nur die MLP Academics Heidelberg von der besonderen Situation, die derzeit herrscht, betroffen sind. Nachdem der Saisonstart für den Basketball-Zweitligisten am vergangenen Freitag abgesagt und alle Spieler für sieben Tage in Quarantäne mussten, erreichte die Heidelberger gestern die Nachricht, dass es jetzt einen anderen Zweitligisten getroffen hat. Phoenix Hagen musste sein geplantes Match am Wochenende gegen Tübingen absagen. "Die Gefahren sind für alle Vereine gleich", sagte Branislav Ignjatovic am Donnerstag. Da hatte der Serbe gerade eine ungewöhnliche Erfahrung gemacht, als er seine Mannschaft nach der Quarantäne-Zeit erstmals wieder in der Trainingshalle versammelte. Bis Sonntag, 17 Uhr, wenn die Academics die Nürnberg Falcons empfangen, wird der Trainer versuchen, seine Spieler nach der unfreiwilligen Pause wieder an den Umgang mit dem Ball zu gewöhnen.

"Es hat sich angefühlt wie zum Start einer Vorbereitung", berichtete Ignjatovic von der morgendlichen Einheit, der sich noch eine weitere am Abend anschloss. Bis zur Partie gegen die Nürnberger hat der Serbe fünf Trainingsstunden angesetzt, um seine Jungs in einen Rhythmus zu bekommen, der ausreicht, um bei der verspäteten Saisonpremiere eine gute Leistung zu zeigen. Während der Zeit in Quarantäne arbeiteten die Spieler zwar athletisch in den eigenen vier Wänden und schufteten auf einem Spinning-Rad an der Kondition, doch ein adäquater Ersatz für Basketball konnte beides nicht sein. "Die Jungs waren fleißig, aber es ist eben nicht vergleichbar", sagte Ignjatovic. Gegen die Falcons, die mit einem souveränen Sieg gegen Ehingen begannen, wird es also einen gefühlten "Kaltstart" geben.

Ein Vorteil ist, dass der kleine Heidelberger Kader, der sich nach dem Rückzug von Kai Barth auf elf Spieler verkleinert hat, zuletzt ohne größere Blessuren geblieben ist. "Alle sind fit und wollen spielen", berichtete Ignjatovic. Am Engagement wird es also nicht fehlen, am Talent des Kaders wohl auch nicht. Fraglich ist jedoch, ob die neuformierte Mannschaft, die durch die Quarantäne Zeit zum Einspielen verlor, gegen einen stabilen Gegner wie die Franken siegfähig ist. Die Falcons profitieren davon, dass sie nur wenige Wechsel hatten und deshalb trotz Corona-Pause und den dadurch erschwerten Bedingungen eingespielt sind.

Nie in seiner langen Karriere als Spieler und Trainer musste Ignjatovic zuvor so lange auf ein Basketball-Punktspiel warten, weshalb die Vorfreude auf die 40 Minuten am Sonntag groß ist – ganz unabhängig von den äußeren Umständen. "Ich bin sehr froh, dass zumindest 100 Zuschauer dabei sein können", sagt der Academics-Coach, der den Fans in der Halle und denen, die im Internet-Livestream dabei sind, eine kampfstarke Heidelberger Mannschaft verspricht. "Die Jungs und ich werden das Maximum geben", kündigte Ignjatovic an. Ob der Einsatz reichen wird, um mit einem Erfolg zu starten, muss sich zeigen – ideal war die Vorbereitung aber mit Sicherheit nicht.

2. Basketball-Bundesliga, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Nürnberg Falcons.