Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Faszination Basketball strömte Samstagabend in großen Dosen durch die Halle am Olympiastützpunkt in Heidelberg. Das lag nicht in erster Linie daran, dass die MLP Academics Heidelberg eine historische Partie bestritten, weil sie erstmals in der Klubgeschichte das Playoff-Halbfinale in der 2. Bundesliga erreicht haben. Die erste Partie der Best-of-five-Serie gegen die Nürnberg Falcons beinhaltete derart viele Wirrungen und Wendungen, dass den Besuchern beinahe schwindelig wurde. Nach einem desolaten zweiten Viertel und einer beeindruckenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit verloren die Heidelberger am Ende verdient 77:87 gegen das Team der Stunde aus Franken. "Das war heute verrückt", sagte Jaleen Smith.

Branislav Ignjatovic hat in seiner Karriere auch noch nicht viele Partien mit einem solchen Verlauf erlebt, aber der Trainer der Academics war in seiner Analyse der 40 rasanten Minuten dennoch nüchtern. "Wir waren einfach nicht gut genug", sagte der Serbe. "In einem Halbfinale darf man nicht so viele Fehler machen." Ignjatovic ärgerten die vielen Ballverluste, vor allem in der ersten Halbzeit sorgten die für viele einfache Punkte der Nürnberger. Die spielten nach 13 Siegen in Serie selbstbewusst auf und nutzten jede Schwäche aus. Davon gab es vor allem in den letzten vier Minuten vor der Pause zu viele. Bis dahin lagen die Nürnberger knapp vorne, konnten sich aber nicht absetzen. Das gelang dann aber umso beeindruckender. Mit einem 19:1-Lauf (!) machten die Falcons aus einem 29:25 eine 48:26-Halbzeitführung und die routinierte Mannschaft aus Heidelberg zerfiel krachend in ihre Einzelteile. "Es gibt dafür keine Erklärung, es lag an unserer Schwäche und nicht an der Stärke der Nürnberger", räumte Smith ein.

Das erste Halbfinale war schon nach 20 Minuten entschieden - dachten die Fans in der Halle und sicher auch der ein oder andere Offizielle beider Mannschaften. Aber es kam anders, denn nach der Pause bestanden die Academics den Charaktertest beeindruckend. Mehr noch, sie zogen sich am eigenen Schopf aus dem Morast, in dem sie zuvor gelegen hatten und brachten die Nürnberger mächtig ins Wanken. Innerhalb von knapp 13 Minuten machten sie den 22-Punkte-Rückstand wett und gingen sieben Minuten vor dem Ende durch Smith mit 66:65 in Führung. In dieser Phase "brannte die Luft" in der Halle - es knisterte und die oft akademisch zurückhaltenden Zuschauer der Heidelberger waren außer Rand und Band.

"So würde ich mir das jedes Mal wünschen", sagte Phillipp Heyden, den die Aufholjagd nicht überraschte: "Am Charakter der Mannschaft gab es ja keinen Zweifel." Zweifellos hatte das Aufbäumen gegen die starken Nürnberger aber auch viel Kraft gekostet, so dass es folgerichtig war, dass sich die Heidelberger nach der zurückeroberten Führung eine kurze mentale Auszeit nehmen mussten. Die wiederum nutzten die Falcons, um wieder etwas davonzuziehen - diesmal entscheidend. "Wir hatten nicht mehr die Energie, leider", sagte Ignjatovic. In einem faszinierenden Match hatten die Franken am Ende verdient die Nase vorne.

Am heutigen Dienstagabend (19.30 Uhr) geht die Serie in Nürnberg weiter. Mit einem Sieg können die Heidelberger zurückschlagen - und sind wild entschlossen, genau das auch zu tun. "Wir können Nürnberg schlagen, der Glaube ist fest in uns verankert", sagte Heyden. Er selbst wird das Center-Duell gegen Robert Oehle - am Samstag mit 17 Punkte und 14 Rebounds bärenstark - gewinnen müssen, um den Falcons die erste Niederlage seit vielen Wochen zuzufügen. Insgesamt ist eine bessere Leistung der Academics nötig, um die Serie auszugleichen. "Wenn wir gewinnen, fangen die Nürnberger auch wieder an, nachzudenken. Sie waren heute schon nervös, als wir die Aufholjagd gestartet haben", erklärte der Kapitän der Heidelberger. Heyden und seine Kollegen waren am Samstag tief enttäuscht, aber deshalb noch lange nicht mutlos.

MLP Academics Heidelberg: Würzner 18, Ely 15/2, Heyden 10, Oppland 10, Ney 9, Smith 7/1, Palm 6/2, Liyanage 2, Schmitt, Schöpe, Aichele.

Nürnberg Falcons: Pongo 17/1, Oehle 17, Kent 15/2, Haßfurther 10/2, Schröder 10/1, Wainright 10/2, Sanders 6, Omuvwie 2, Gahlert, Maier, Parker.

Spielfilm: 6:8 (6.), 20:21 (14.), 25:29 (16.), 26:48 (Hz.), 42:57 (25.), 56:63 (30.), 68:75 (36.), 77:87 (Ende); Zuschauer: 1106.