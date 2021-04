Heidelberg. (miwi) Am Donnerstag gab es die Möglichkeit für April-Scherze, doch die Nachricht, die Matthias Lautenschläger erhielt, fühlte sich für den Manager der MLP Academics Heidelberg eher an wie ein schlechter Witz. Ursprünglich sollte der Basketball-Zweitligist am Samstagabend in der neuen schmucken Heimat im SNP Dome im Spitzenspiel die Science City Jena empfangen und anschließend nach einer kurzfristigen Ansetzung zwei Tage später zum Rückspiel in Thüringen antreten. Doch es kam anders, denn der erste Vergleich in Heidelberg wurde ersatzlos gestrichen, nur die Partie am Montag soll ausgetragen werden.

Der Hintergrund: Das Team aus Jena befand sich wegen einer Covid-19-Infektion des ehemaligen Heidelbergers Zamal Nixon in Quarantäne, die am Mittwoch endete. Laut ursprünglichem Statut ist den Klubs nach einer Quarantäne eine Zeit von vier Tagen zugestanden, um sich im Training auf das erste Pflichtspiel vorzubereiten. Wegen des straffen Terminplans hatte die Liga die erste Begegnung drei Tage nach Quarantäne-Ende angesetzt, Jena dies abgelehnt. Das würde bedeuten, dass die Partie mit 20:0 für die Heidelberger gewertet würde. "Jena hat aber das Schiedsgericht angerufen, das jetzt über die Sachlage urteilen muss", sagt Academics-Manager Lautenschläger.

Die Heidelberger hatten sich eine Woche lang auf das Duell in eigener Halle gegen den direkten Konkurrenten aus Jena vorbereitet und zudem zugestimmt, dass nur 48 Stunden nach dem ersten Vergleich das "Rückspiel" in Jena stattfindet. "Wir wollten antreten, das ist ärgerlich", sagte Lautenschläger. Die Academics warten jetzt gespannt auf die gerichtliche Entscheidung, die unmittelbar nach den Feiertagen erfolgen muss.

Die Pandemie sorgt in der 2. Bundesliga für eine Besonderheit. Weil die reguläre Saison am 10. April beendet sein muss, ehe eine Woche später die Playoffs im Gruppenmodus starten, werden nicht alle Partien ausgetragen werden können. Die Heidelberger sind mit dem Heimspiel gegen Jena – sollte das Gericht dem Antrag aus Jena zustimmen – mindestens ein Mal betroffen, andere Klubs werden am Ende ebenfalls weniger als 28 Matches absolviert haben. Das sorgt für ein schiefes Bild in der Tabelle, was jedoch vor Beginn der Spielzeit einkalkuliert worden war.

Für die Academics könnte das bedeuten, dass sie am Ende den ersten Platz möglicherweise nur deshalb verpassen, weil sie weniger Partien ausgetragen haben – sofern das Schiedsgericht dem Einspruch aus Jena stattgibt. Eine Platzierung unter den ersten Vier haben die Heidelberger bereits sicher und ein Sieg im Spiel am Ostermontag in Jena würde die Chance erheblich steigen lassen, dass man die erste Saisonphase noch besser abschließt.

Es ist also viel Brisanz im Spiel, doch das wird laut Lautenschläger nicht zu mehr Aggressivität auf dem Feld führen. "Die Spieler aus Jena haben mit der Entscheidung ja nichts zu tun", sagte der Academics-Manager.

2. Basketball-Bundesliga, Montag, 18.30 Uhr: Science City Jena – MLP Academics Heidelberg.