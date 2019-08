Usti nad Labem. (miwi) Am gestrigen Freitag haben sich die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg auf den Rückweg an den Neckar gemacht. Aus dem Trainingslager im tschechichen Usti nad Labem nahm Trainer Branislav Ignjatovic neue Erkenntnisse, müde Spieler und einen 85:60-Sieg aus einem Testspiel gegen den Erstligisten Usti mit nach Deutschland. Steve Wachalski kam erstmals zum Einsatz, der sich bei den Academics nach einer Rückenoperation fit macht.

Der Bundesligaspieler kam in Usti sechs Minuten zum Einsatz. Ob der 36-Jährige von den Heidelbergern verpflichtet wird, ist aber noch nicht entschieden. "Wir schauen uns das weiter in Ruhe an", sagte Manager Matthias Lautenschläger. Steve Wachalski könnte in dem ohnehin breit aufgestellten Kader eine zusätzliche Option für Ignjatovic sein. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr sind die Erwartungen an die Academics größer geworden. Deshalb scheuchte Ignjatovic seine Spieler in Usti bis zu drei Mal täglich in die Trainingshalle. Intensiv und konzentriert arbeiteten sie an der Feinabstimmung, schließlich müssen mit Wachalski sechs neue Akteure integriert werden.

Abseits der Übungseinheiten blieb nicht viel Zeit, um die Gegend zu erkunden, schließlich nutzten die Akteure die trainingsfreie Zeit, um die Beine hochzulegen. Einen Besuch in der Gedenkstätte Theresienstadt absolvierten die Academics dennoch, außerdem sorgte ein gemeinsamer Bowling-Abend für spaßige Momente.

Im Testspiel wurde Marc Liyanage geschont, dessen Körper nach den anstrengenden Einheiten Schonung benötigte. Armin Trtovac knickte um und wurde deshalb nicht mehr eingesetzt. "Das trübt den Gesamteindruck natürlich ein wenig", erklärte Lautenschläger. Dennoch kamen die Heidelberger zu einem ungefährdeten Erfolg. Shyron Ely war mit 26 Punkten, darunter sechs Dreiern, bester Werfer der Academics. Joseph Kilgore (12 Punkte) und Grant Teichmann (11) trafen ebenfalls zweistellig. Bis auf Wachalski konnten alle Akteure scoren.

Am Sonntag um 18.30 Uhr steht der erste Test gegen einen anderen Zweitligisten auf dem Programm. Die Academics treten bei den Kirchheim Knights an. Ignjatovic erhofft sich von dem Vergleich gegen einen Liga-Konkurrenten wichtige Erkenntnisse über den Leistungsstand seiner Mannschaft - knapp drei Wochen vor dem Saisonauftakt in Ehingen.