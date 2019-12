Von Michael Wilkening

Leverkusen. Die MLP Academics Heidelberg haben das Kalenderjahr mit einer deutlichen Niederlage beendet. Bei den Giants Leverkusen unterlag das Team von Branislav Ignjatovic 63:83 (31:41) und hatte eigentlich nie eine richtige Chance auf den Erfolg. Nach zuvor zwei Auswärtssiegen hinterließen die Heidelberger keinen guten Eindruck zum Jahreskehraus. In der 2. Basketball-Bundesliga bleiben sie vorerst aber auf dem vierten Tabellenplatz. Die Hinrunde schlossen sie mit zehn Siegen und sechs Niederlagen ab.

Die Leverkusener sind in der eigenen Halle außergewöhnlich stark und haben 2019 16 von 17 Heimauftritten gewonnen. Doch diese Statistik reicht nicht aus, um die Leistung der Heidelberger zu erklären. Besonders in den letzten Minuten ließen sie die Niederlage ohne große Gegenwehr über sich ergehen. "Wir sind heute nie so wirklich ins Spiel gekommen", sagte Ignjatovic nach einem durchwachsenen Auftritt seiner Mannschaft.

Shyron Ely, der Topscorer der Heidelberger, stand wie in den vergangenen Wochen nicht zur Verfügung. Allein die Abstinenz des US-Amerikaners war aber nicht der Grund für die Niederlage, denn in der Vorwoche hatten die Academics ohne Ely nach einer starken Vorstellung in Nürnberg gewonnen. Gestern war ein Sieg nicht realistisch, denn mit Niklas Würzner und Phillipp Heyden hatten zwei Leistungsträger einen rabenschwarzen Tag erwischt. Beide trafen jeweils nur einen ihrer acht Wurfversuche und standen sinnbildlich für den Auftritt der Heidelberger. Insgesamt trafen die Ignjatovic-Schützlinge lediglich 34 Prozent ihrer Würfe – mit einer derart schwachen Quote ist es nahezu unmöglich, ein Basketballspiel zu gewinnen.

Ausgeschlossen schien das zehn Minuten vor dem Ende trotzdem nicht, denn der Rückstand lag zu diesem Zeitpunkt (47:55) bei unter zehn Punkten. Die Hoffnung, ein Match zu gewinnen, das nicht gut lief, schwand zum Beginn des letzten Viertels aber schnell. Die Leverkusener trafen plötzlich ihre Würfe aus der Distanz, während die Heidelberger keine guten Lösungen in der Offensive fanden. Mit einem 14:4-Lauf zum 69:51 sorgten die Giants schnell für die Entscheidungen und konnten die Begegnung anschließend relativ entspannt herunterspielen.

"Wir haben in der Defensive zu viele Fehler gemacht. Wir waren nur knapp eine Viertelstunde lang gut", bilanzierte Ignjatovic. Der Serbe versuchte während der 40 Minuten vieles, um einen Umschwung einzuleiten, aber keine Maßnahme fruchtete. "Gegen eine Mannschaft wie Leverkusen ist das natürlich viel zu wenig", sagte der Headcoach, der mit seinem Team die Gelegenheit verpasste, einen direkten Konkurrenten in der Tabelle zu distanzieren.

Die Academics haben jetzt ein paar freie Tage, ehe sie sich auf die Rückrunde vorbereiten, um das vordringliche Saisonziel – die Qualifikation für die Playoffs – zu erreichen. Weiter geht’s für die Heidelberger mit dem Auswärtsspiel beim FC Schalke am 6. Januar. Eventuell ist bis dahin auch Shyron Ely wieder einsatzfähig.

Leverkusen: Edigin 19, Lasher 16/2, Hornsby 12, Schick 9/1, Schönborn 9/1, Celebic 7, Eberhardt 5/1, Heinzmann 3, Blass 3/1, Kuczmann, Winter, Kahl

Heidelberg: Eberhard 11, Nixon 11, Schmitt 10/1, Liyanage 9/3, Jelks 8, Trtovac 8, Heyden 3, Würzner 3/1, Teichmann

Stenogramm: 13:7 (5.), 17:15 (10.), 32:17 (15.), 41:31 (Hz.), 49:42 (27.), 55:47 (30.), 69:51 (34.), 83:63 (Endstand)

Zuschauer: 1176