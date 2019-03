Von Michael Wilkening

Heidelberg. In der 2. Basketball-Bundesliga steht ein Doppel-Wochenende an und dabei hat es die MLP Academics Heidelberg besonders hart erwischt. Die Mannschaft von Branislav Ignjatovic muss als einziges Team am Freitag und Sonntag jeweils auswärts antreten. "Das macht es sehr schwer für uns, mal sehen, wie viel Energie wir aufbringen können", sagt Ignjatovic vor den Aufgaben am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) bei den Artland Dragons und am Sonntag (18 Uhr) bei den Baunach Young Pikes.

Die Academics-Cracks werden in den kommenden Tagen ihren Sitz im Mannschaftsbus länger benutzen als das eigene Bett. Heute geht es früh in Richtung Norden, um rechtzeitig bei den Artland Dragons zu sein - schon ohne Stau dauert die Fahrt mindestens vier Stunden, an einem Freitag kann sich die Fahrzeit schnell ausdehnen. Nach der Rückkehr in der Nacht auf Samstag und einem kurzen Training am späten Samstagnachmittag müssen die Heidelberger Sonntagmittag erneut in den Bus steigen, um in Richtung Baunach, und damit in die entgegengesetzte Richtung, zu fahren. "Das ist natürlich keine einfache Situation. Alle Teams müssen am Wochenende zwei Mal spielen, aber nur wir müssen zwei Mal reisen", sagt der Heidelberger Trainer.

Zu sehr werden die Verantwortlichen des Tabellenvierten die Strapazen aber nicht thematisieren, schließlich sind sie einerseits nicht zu ändern und sollen andererseits nicht zu sehr in die Köpfe der Akteure gelangen. Dort soll es zunächst nur um die Aufgabe bei den Artland Dragons gehen. Der Aufsteiger ist schließlich nur ganz schwer einzuschätzen, denn ihm gelangen zwei Siege gegen Tabellenführer Chemnitz, gleichzeitig gab es aber auch einige deutliche Niederlagen.

Eine davon gab es im Hinspiel beim 79:101 in Heidelberg. "Da haben wir die Partie ab dem zweiten Viertel kontrolliert und in der Offensive ein sehr gutes Spiel gemacht", blickt Ignjatovic zurück. Eine Wiederholung wird es aber nicht automatisch geben. "Eine gute Offensive ist gut, aber zunächst müssen wir einen Weg finden, sie zu stoppen", fordert der Academics-Coach. Die große Kulisse beim langjährigen Bundesliga-Klub dürfte diese Aufgabe zusätzlich erschweren.

Nicht ganz fit werden Marc Liyanage und Shyron Ely in die Partie bei den Artländern gehen. Liyanage machte eine Erkältung zu schaffen, so dass er erst gestern mit der Mannschaft trainieren konnte. Im Duell bei seinem Ex-Verein wird er deshalb wohl nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Das droht auch bei Academics-Topscorer Ely, der sich am vergangenen Sonntag gegen Ehingen am Bein verletzte und nur eingeschränkt trainieren konnte. "Ich hoffe, dass wir komplett bei den Dragons spielen können, danach muss man sehen, wie fit wir für das Match in Baunach sind", sagt Ignjatovic.

Der Serbe konzentriert sich zunächst nur auf das Spiel am Freitag, erst im Anschluss daran soll die Partie in Baunach in den Fokus rücken. Eine Hoffnung formuliert der Trainer trotzdem. "Ich hoffe, dass wir zumindest ein Spiel an diesem Wochenende gewinnen", erklärt Ignjatovic. Sollte es sogar für zwei Siege reichen, würden die Heidelberger den vierten Tabellenplatz absichern, der in der ersten Playoff-Runde in einem möglichen fünften Spiel das Heimrecht garantieren würde. Ehe es soweit ist, werden die Academics an diesem Wochenende aber erst einmal viel Zeit im Mannschaftsbus verbringen.

2. Basketball-Bundesliga Pro A, heute, 19.30 Uhr: Artland Dragons - Heidelberg; Sonntag, 18 Uhr: Baunach - Heidelberg.