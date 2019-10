Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es ist ein gutes Zeichen, dass Branislav Ignjatovic seiner Mannschaft am Samstag einen Sieg zutraut. "Wir haben genügend Qualität, um auf unsere Chance zu warten", sagt der Trainer der MLP Academics Heidelberg vor dem Duell bei Science City Jena (19 Uhr). Die Thüringer stehen mit einer bislang lupenreinen Bilanz von fünf Siegen nach fünf Partien an der Tabellenspitze der 2. Basketball-Bundesliga und haben als Bundesliga-Absteiger klare Ziele - am Ende der Saison soll die Rückkehr ins Oberhaus geschafft sein.

Beinahe wären Heidelberg und Jena punktgleich aufeinandergetroffen. Aber die Academics verloren die Partie gegen die Eisbären Bremerhaven, den zweiten Bundesliga-Absteiger, am vergangenen Sonntag knapp 75:77 und kassierten ihre erste Niederlage in der laufenden Runde. Beachtlich war dabei, dass Ignjatovic und seine Spieler sichtlich unzufrieden waren, obwohl sie gegen einen Titelkandidaten ebenbürtig mitgespielt hatten. "Einige Leistungsträger sind hinter den Möglichkeiten geblieben, das habe ich angesprochen", erklärte Ignjatovic, der es positiv wertete, dass seine Akteure "sehr selbstkritisch" waren. Gut mitspielen reicht den Academics im Jahr 2019 nicht mehr.

Dabei mussten sie mit Phillipp Heyden auf den Kapitän verzichten, der auch in Jena nicht dabei sein kann. Der Center muss sich noch ein paar Tage gedulden, ehe klar wird, ob die konservative Behandlung seines Knorpelschadens erfolgreich war. Bleiben die Schmerzen, müsste sich Heyden einer Operation unterziehen und würde längerfristig ausfallen. "Wir müssen abwarten", sagt Ignjatovic und hofft darauf, bald wieder auf den Leistungsträger bauen zu können. Bis dahin wird Armin Trtovac unter den Körben verstärkt gefordert. "Er ist ein Rohdiamant", sagt der Heidelberger Coach über den jungen Center, der bislang einen sehr guten Eindruck hinterließ. Weil Trtovac überzeugte, machen sich die Verantwortlichen im Moment auch keine Gedanken darüber, kurzfristig noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden.

Der Kader erscheint stark genug, um selbst das temporäre Fehlen von Heyden kompensieren zu können. Wichtig ist dabei, dass neben Trtovac auch Stephon Jelks zur Verfügung steht, der zuletzt gegen Bremerhaven früh in Foulprobleme geriet und deshalb nur wenig auf dem Feld stehen konnte. "Stephon brauchen wir, weil er in der Verteidigung so viel Energie aufs Feld bringt und die anderen anstecken kann", lobt Ignjatovic den US-Amerikaner.

Am Samstag in Jena wird eine konzentrierte und engagierte Leistung unter dem eigenen Korb nötig sein, um Science City vor Herausforderungen stellen zu können. Jena hat einen sehr ausgeglichen besetzten Kader, der viele Optionen bietet. Ganz ähnlich also wie bei den Academics, denen es gelingen muss, die schnelle Ballzirkulation der Thüringer zu unterbinden. Wenn die Ignjatovic-Schützlinge das schaffen und der lautstarken Kulisse in Jena trotzen, könnte sich der Optimismus des Trainers bewahrheiten: "Wir haben eine Chance, auch dort zu gewinnen."

2. Bundesliga Pro A, Samstag, 19 Uhr: Jena - Heidelberg.