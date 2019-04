Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg sind mit einer Niederlage in das Playoff-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga gestartet. Gegen de Nürnberg Falcons, die vor allem in der ersten Halbzeit beeindruckend stark spielten, verlor die Mannschaft von Branislav Ignjatovic 77:87 (26:48). In der Best-of-five-Serie liegen die Heidelberger damit mit 0:1 zurück. Drei Siege sind nötig, um das Finale zu erreichen.

Vor großer Kulisse in der Halle am Olympiastützpunkt gerieten die Academics in den finalen vier Minuten vor der Halbzeitpause entscheidend in Rückstand. Mit einem 19:1-Lauf zogen die Nürnberger von 29:25 auf 48:26 davon. In der Offensive fanden die Heidelberger gegen die intensiv verteidigenden Falcons keine Lösungen. Die Nürnberger feierten ihren 14. Sieg hintereinander und das Selbstbewusstsein merkte man den Franken auf dem Spielfeld ab der ersten Minute an.

In einer beeindruckenden Aufholjagd gelang es den Heidelbergern nach der Pause sogar noch einmal, die Führung zurückzuerobern, doch nach dem 66:65 (33.) fehlte die Kraft, um die Partie doch noch für sich zu entscheiden. Bester Werfer für die Academics war Niklas Würzner, dem 18 Zähler gelangen.

Das zweite Spiel findet am Dienstag nach Ostern (19.30 Uhr) in Nürnberg statt. Mit einem Erfolg an der Noris können die Heidelberger die Serie zum 1:1 ausgleichen.