Hannover (dpa) - Handball-Manager Bob Hanning sieht für seine Sportart bei der am Mittwoch beginnenden WM die Chance, "den Fußball in den Schatten zu stellen".

Nach dem in vielfacher Hinsicht desolaten Auftritt des DFB-Teams bei der WM in Katar könne der Handball beim Turnier in Polen und Schweden viele neue Anhänger gewinnen und verloren gegangenes Renommee für den deutschen Sport