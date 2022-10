Frankfurt/Main (dpa) - "Die Ausfälle treffen uns nur für diese Woche. Ich gehe davon aus, dass beide bald wieder gesund und beim nächsten Lehrgang wieder dabei sind", sagte Gislason.

Die DHB-Auswahl trifft am Donnerstag (19.00 Uhr/Sport1) in Mannheim auf Europameister Schweden und am Samstag in Jaen auf den EM-Zweiten Spanien. Gislason holte dafür den Flensburger Franz Sempper als Ersatz