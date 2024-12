Dortmund (dpa) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason steigt erstmals an Weihnachten auf die Bretter. "Ich verbringe die Festtage das erste Mal mit Skifahren", sagte der 65 Jahre alte Isländer der Deutschen Presse-Agentur. Statt in die Heimat zu seiner Familie gehe es in die Berge nach Österreich, berichtete Gislason.

Trotz einer langen Ski-Pause fühlt sich Gislason, der die