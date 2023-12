Herning (dpa) - Die deutschen Handballerinnen feierten zu Tina Turners Party-Klassiker "Simply the best" ausgelassen ihren Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Skandinavien.

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung setzte die DHB-Auswahl ihren beeindruckenden Erfolgslauf auch gegen Serbien fort und sicherte sich durch ein 31:21 (14:13) das Ticket für eines der