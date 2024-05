Turin (dpa) - Tadej Pogacar will schon zum Auftakt der 107. Auflage des Giro d'Italia das Fundament für einen seltenen Erfolg legen. Das Wunderkind der Radsportwelt, das mit 25 Jahren schon zwei Mal die Tour de France gewann, strebt in diesem Jahr das Double aus Giro- und Tour-Sieg im Sommer an.

Doch der oft favorisierte Slowene will von einem sicheren Triumph, der vielen Experten