Oslo (dpa) - Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf Portugal. Die Südeuropäer sicherten sich durch einen komfortablen 46:28-Erfolg über Chile den Sieg in ihrer Hauptrundengruppe. Das Spiel findet am kommenden Mittwoch in Norwegens Hauptstadt Oslo statt.

Das DHB-Team hatte sich schon am Donnerstag mit dem Erfolg über Italien den zweiten Platz in seiner