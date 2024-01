Berlin (dpa) - "Meine Spielerkarriere endet jetzt. Meine Liebe zum Handball bleibt und geht weiter", schrieb der 40-Jährige in einer Instagram-Nachricht am Dienstag an seine Fans. Ab Sommer wird der langjährige Profi des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen neuer Trainer des Schweizer Nationalteams, das in der Deutschland-Gruppe als Tabellenletzter bei der EM früh ausgeschieden war.

"Große