Flensburg (dpa) - Wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft ist Deutschlands Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff zum ersten Mal Vater geworden. Seine Lebensgefährtin brachte den Nachwuchs am Donnerstag zur Welt. Beim Test gegen Brasilien war Wolff am Abend sogar in der Halle, wurde aber von Bundestrainer Alfred Gislason geschont.

Seine Mannschaftskollegen freuten sich mit dem