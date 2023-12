Berlin (dpa) - Der Schweizer Handball-Nationalspieler Andy Schmid hätte sich für das EM-Auftaktspiel gegen Deutschland einen anderen Rahmen gewünscht.

"Ich hätte lieber gegen Deutschland in einer normalen Halle gespielt. Ich glaube, in diesem Fußballstadion verliert der Handball so ein bisschen an seiner Essenz", sagte der langjährige Bundesligaprofi der Rhein-Neckar Löwen im Podcast