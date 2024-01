Köln (dpa) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason erwartet in EM-Gegner Island einen ebenbürtigen Kontrahenten. "Das ist eine Mannschaft, die von der Qualität her so ist wie wir. Sie sind eine große Gefahr", befand der 64-Jährige vor dem EM-Spiel gegen sein Heimatland an diesem Donnerstag und prognostizierte: "Wir erwarten ein sehr hartes und enges Spiel. Island ist kämpferisch extrem stark.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote