Köln (dpa) - Knapp 20.000 Fans haben dem früheren Weltmeister Joachim Deckarm ein besonderes Ständchen zum 70. Geburtstag dargebracht.

Vor dem zweiten EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Österreich in Köln stimmten die Zuschauer in der Lanxess Arena zu Ehren von Deckarm, der am Vortag seinen runden Geburtstag gefeiert hatte, den Song "Happy Birthday" an.

