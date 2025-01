Zagreb (dpa) - Kroatiens Handballer haben erstmals seit acht Jahren und zum insgesamt sechsten Mal das WM-Halbfinale erreicht. Der Co-Gastgeber setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale in Zagreb gegen Ungarn mit 31:30 (16:16) durch und darf weiter auf eine Medaille hoffen. In der Vorschlussrunde treffen die Ungarn auf Rekord-Champion Frankreich. Der sechsmalige Weltmeister machte es

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote