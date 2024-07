Paris (dpa) - Bundestrainer Alfred Gislason sank mit stoischer Miene in einen Stuhl und ließ die kroatische Handball-Party völlig regungslos über sich ergehen. Seine Schützlinge standen da bereits Arm in Arm auf dem Parkett und schworen sich auf die nächste Olympia-Probe gegen Spanien ein. "Wir müssen Gas geben und uns zusammenreißen, weil wir hier nichts geschenkt bekommen. Wir werden in zwei

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote