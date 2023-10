Bundestrainer Kreis lobt Eishockey-Entwicklung

EILMELDUNG 15:06 Uhr

Scholz zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen

Zehn Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Der SPD-Politiker will in Tel Aviv mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und mit Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas sprechen.