Iserlohn (dpa) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga gehen personell runderneuert in die kommende Spielzeit. Nach dem Klassenverbleib in der DEL verlassen gleich zehn Profis die Sauerländer. Das teilte der Club am Freitag mit. Demnach könnte es noch weitere Abgänge geben. Mit acht weiteren Spielern werden noch Gespräche über die Zukunft geführt. Unklar ist auch noch, wer die Roosters in der kommenden Spielzeit trainiert. Derzeit umfasst der Kader für die Saison 2025/2026 nur neun Spieler.

