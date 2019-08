Wil. (RK) Der deutsche Eishockeymeister Adler Mannheim war beim Turnier "Weltklasse in Wil" mit fünf Punkten aus zwei Spielen der beste Klub. Da unter den vier Teilnehmern nicht im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt hat, gab es offiziell keinen Turniersieger. Nach dem 5:4-Sieg n. V. gegen den Schweizer Halbfinalisten EHC Biel am Donnerstag siegte das Team von Trainer Pavel Gross am Samstag aufgrund einer starken Gesamtleistung gegen den Traditionsklub ZSC Lions Zürich mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

Torschützen waren der erneut auffällige Neuzugang Borna Rendulic (2), Tommi Huhtala, Phil Hungerecker und Marcel Goc. Ein überzeugendes Debüt für die Kurpfälzer gab der aus Schweden verpflichtete Torhüter Johan Gustafsson. Rund 200 Anhänger begleiteten die Mannschaft nach Wilim Kanton St. Gallen.