Von Rainer Kundel

Mannheim. Als die Adler am 10. August 2018 nach einer Trainingswoche ihren ersten Test in Olten bestritten und 150 Fans mit in die Schweiz reisten, war schon ein bisschen etwas von einer Aufbruch-Stimmung und neuer Professionalität in und um die Mannschaft zu spüren.

Mehr als acht Monate später endete das Jahr eins nach der Runderneuerung in der gesamten Organisation mit der Meisterschaft. Das Timing mit einem Heimspiel-Freitag hätte besser nicht sein können. Altes Liedgut trällerte aus der Kurve ("Oh du wunderschöner MERC, du sollst ewig deutscher Meister sein"), in der Kabine steppte der Bär.

Neue Herausforderungen Von Rainer Kundel Die Abstände zwischen den Meisterschaften der Adler werden geringer. Acht Jahre vergingen zwischen 2007 und 2015, jetzt waren es vier. Dennoch stellt der Titel im Jahr eins der sportlichen Neuausrichtung für Trainer und Management eine große Herausforderung dar. Die "Abstürze" 2010 und 2015 sind bekannt, nicht mal das Viertelfinale hatten die Adler damals erreicht. "Wir sind geholt worden, um Konstanz reinzubringen, also müssen wir wieder Meister werden", äußerte sich Sportmanager Axel Alavaara in Bierlaune gegenüber der RNZ. Der Kader wird einige Anpassungen erhalten. Einmal, um die Gefahr des Meister-Blues zu minimieren, zum anderen fordert die Champions-League den Klub heraus. Auch eine Einladung zum Spengler-Cup ist realistisch - die Belastungen werden nicht geringer. Alavaara ist aufgrund des breit aufgestellten Scoutings auf unvorhergesehene Abgänge vorbereitet. Früh geplant ist halb gewonnen, das war einer der Erfolgsfaktoren und wird es auch bleiben. Bill Stewart und Todd Hlushko haben für die Adler in Nordamerika über 2600 Spieler beobachtet und bewertet, darunter auch ehemalige Jungader-Talente. Den nordeuropäischen Markt decken Alavaara selbst und Tommi Vesanen ab. Die Planungen müssen die Restriktion beachten, dass ab der kommenden Saison zwei U23-Spieler auf dem Matchblatt stehen müssen. Neue Herausforderungen sind für Pavel Gross nicht neu. Er hat in Wolfsburg bewiesen, auch unter weniger komfortablen Umständen erfolgreich zu sein, auch wenn es dort zum Titel nie gereicht hat. Den hat er auf Anhieb in Mannheim geholt, das Wort Druck hat man vom ihm nie gehört. Der Trainer war den Planungen voraus, ist aber Profi genug, um sich neue Ziele zu setzen. Klubchef Daniel Hopp betonte, dass die sportliche Leitung während der Saison nie wegen neuem Personal auf der Matte gestanden hat, auch als im Winter die Verletztenliste umfangreich wurde.

Die RNZ traf Co-Trainer Mike Pellegrims um Mitternacht im Kabinenflur. Auf den Hinweis, dass die Adler jetzt zwei Trainer hätten, die auch als Spieler wussten, wie man in Mannheim Titel holt, zeigte der Deutsch-Belgier Richtung Mannschaftskabine. "Die hier da haben’s gewonnen".

Auch "Chef" Pavel Gross blieb in der Nacht der großen Sausen bescheiden, wagte sich erst auf mehrfache Aufforderung der Fans ("Pavel, Meistertrainer…") Richtung Kurve und verbeugte sich artig. Man kann dem 50-Jährigen am Ende einer Bilderbuchsaison nicht widersprechen, als er rückblickend erwähnte, man habe "ein wirklich schlechtes Heimspiel gemacht". Gemeint war eine 2:5-Niederlage gegen Düsseldorf am 7. Dezember.

Öffentliche Huldigungen sind nicht die Sache von Gross, ganz im Gegensatz zu seiner Spielerlaufbahn, wo die Nürnberger ihm noch heute nicht verziehen haben, dass er vor 20 Jahren fast auf den Tag genau beim Meister-Tripple auf deren Tor tanzte. Er lässt lieber andere über sich sprechen. "Pavel ist ein Gewinnertyp. Das hat man von Tag eins, von Minute eins, von Sekunde eins an gemerkt. Das schwappt auf 25 Jungs über, wenn da ein Mann vor dir steht, der durch die Wand gehen würde für den Erfolg", schildert David Wolf. "Er hat einen Riesenanteil".

Zeremonien und Feier-Marathon Von Rainer Kundel Die 48 Stunden nach einer Meisterschaft sind für die Adler auch immer ein Feiermarathon. Erst nachdem die komplette Mannschaft am Samstag zur Maimarkteröffnung am Stand von Hauptsponsor MVV eine erweiterte Autogrammstunde gab, konnten sich Spieler, Trainer und der große Stab rund um das Team mit ihren Familien etwas zurückziehen. Am Freitagabend zog sich die von der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) streng vorgegebene Zeremonie in epischer Länge vor sich hin, die Adler waren da nicht mehr Herr im eigenen Haus. Der Ligaverband verfügte über den Ablauf geradezu mit militärischer Akkuratesse. Erst gegen 23 Uhr, 31 Minuten nach dem Siegtor von Thomas Larkin, konnten die Fotografen die Übergabe des silbernen Meisterpokals in ihre Linsen nehmen. Voraus ging die Ehrung des langjährigen Rekordtorschützen Michael Wolf (38), der seine Karriere nach 327 Toren in 14 Spielzeiten, die letzten davon für München, beendet. Es folgte die Übergabe der Silbermedaillen an die Münchner, ehe Dennis Endras an die Reihe kam. Die Liga ehrt traditionell nach Ende der Playoffs den wertvollsten Spieler (MVP) des Meisters - beim letzten Titel 2015 entschied sich die Jury für Jochen Hecht. Erst nachdem die Goldmedaillen den Meister-Adlern einschließlich allen nicht aufgebotenen Spielern um den Hals gehängt wurden und diese eine Ehrenrunde fuhren, brachten Hostessen einen Tisch mit dem großen Pokal über den roten Teppich. Nach der Übergabe durch DEB-Präsident Franz Reindl an Spieltags-Kapitän Marcel Goc hielten der 35-jährige Silbermedaillengewinner mit der Nationalmannschaft von Südkorea (2018) und der gewählte Kapitän Marcus Kink den Pott unter dem frenetischen Jubel der noch immer rappelvollen Arena in die Höhe. Dann umarmten sich mit Kink (34) und Reindl (64) zwei überzeugte Garmisch-Partenkirchener innig. Während das Mannheimer Publikum den Münchner Wolf mit gebührendem Applaus in die Eishockey-Rente begleitete, verhielten sich die gefrusteten Cracks des Dosenklubs weniger sportlich. Der Pokal hatte nicht mal eine Sekunde die Hand von Goc berührt, verdrückten sie sich in Windeseile in ihre Kabine. Bevor sich der entthronte Meister auf den Heimweg machte, versorgte Giovanni Scurti die hungrigen "Roten Bullen" mit Pasta und Salaten. Im Küchenteil der Adler-Kabine baute der Patron dann ein Buffet auf, während einige der Blau-Weiß-Roten noch immer mit riesigen Biergläsern auf dem konfetti-überschwemmten Eis herumtollten. Die Uhr zeigte den neuen Tag an, eine Meisternacht, wie sie mit Inbrunst, Begeisterung und Dankbarkeit von den Anhängern nur in der Eishockeystadt Mannheim über die Bühne gehen kann, nahm ihren Lauf.

Gerade dröhnte der Après-Ski-Gassenhauer "Hey das geht ab, wir feiern die ganze Nacht" von den Rängen, die Stimme des Trainers drang kaum in die Mikrofone der TV- und Hörfunksender durch. Auf die Frage, was er nach drei vergeblichen Anläufen mit Wolfsburg empfinde, verspürte der von einer Wolf-Bierdusche gezeichnete Coach als zunächst Dankbarkeit. "Natürlich möchte jeder Trainer mal einen Titel gewinnen, die Adler haben mir und Pelle (Anmerkung der Redaktion: Co-Trainer Mike Pellegrims) die Chance gegeben, etwas zu gewinnen. Dafür bedanke ich mich". Am nächsten Morgen beantworte Gross seine Handynachrichten: "Wir müssen jetzt ein bisschen feiern, von mir aus auch drei Tage."

Der ausgelassene Tanz von Luke Adam mit dem Silberpokal verriet etwas von Abschiedsstimmung. Der aus Neufundland stammende Stürmer, bei dessen Toren der Song "The Islander von The Navigators", eingespielt wurde, wechselt nach drei Spielzeiten - der Klub verlängerte den Vertrag nicht - wohl nach Düsseldorf. Der am meisten interviewte Spieler neben Siegtorschütze Thomas Larkin war Marcel Goc. Wer all seine in den letzten vier Jahren kennt, gönnte dem 35-Jährigen seine erste Meisterschaft ganz besonders. "Ich weiß gar nicht mehr, wie das Tor zum 5:4 entstanden ist, obwohl ich beteiligt war, jetzt können wir die Sau rauslassen. Solche Möglichkeiten hast du nicht oft", gab zurückgetretene Nationalmannschaftskapitän zu Protokoll.

Der Titel nach so langer Wartezeit sei "befreiend und erlösend". Nach zwei schweren Bänderverletzungen an den Knien, einer langwierigen Brustbeinverletzung und dem Bruch der Kniescheibe Ende Oktober glaubt der gebürtige Schwarzwälder, "den Physios schon etwas auf die Nerven gegangen" zu sein.