Von Rainer Kundel

Köln. Draußen auf dem Willy-Brandt-Platz sommerliche Temperaturen von 28 Grad, drinnen in der Lanxess Arena ein Tabellenführer Adler Mannheim, dem der Platz an der Sonne gut bekommen ist. Am Freitag erklommen die "Greifvögel" nach 19 Monaten erstmals wieder die Tabellenführung, am Sonntag verteidigten die Schützlinge von Pavel Gross den Spitzenplatz mit einem 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)-Sieg bei den Kölner Haien.

"Wir haben uns nach dem unglücklichen Rückstand nicht verrückt gemacht und sind stark ins zweite Drittel gekommen", befand Moritz Seider im Interview mit Telekom-Sport, nachdem sein Team nach 20 Minuten wie aus dem Nichts mit 0:2 in Rückstand geraten war.

In Anwesenheit von Bundestrainer Marco Sturm und einer Scout-Abordnung von dessen früherem Klub Boston Bruins lieferte der 17-jährige Seider erneut eine souveräne Leistung ab. Trainer Pavel Gross brachte am Sonntag auch wieder Denis Reul zum Einsatz, der am Freitag früh auf der Bank blieb. "Es gibt Spiele, in denen du gut spielst, und es gibt Spiele, in denen du schlecht spielst", erläuterte Gross seine Maßnahme.

Dass der Cheftrainer und sein für die Verteidiger zuständiger Assistent Mike Pellegrims nicht nachtragend sind und jedes Spiel neu bewerten, zeigte sich bei den Haien. "Wir müssen unsere Arbeitsschuhe anziehen", wusste Gross vor der Partie. Und dafür ist Reul prinzipiell der richtige Mann. Es gab deshalb nur eine Umstellung, Raedeke erhielt in der vierten Reihe den Vorzug gegenüber Kink. Pickard, schon im Oktober 2017 Garant eines 1:0-Sieges in Köln, blieb im Tor.

Es begann nicht gut für die Gäste, obwohl die Mannheimer auch im ersten Abschnitt mindestens gleichwertig agierten. Durch einen Schlenzer von Moritz Müller (14.), bei dem vor Pickard viel Verkehr herrschte, gingen die Haie in Führung. Und sie erhöhten durch Jason Akeson während einer Larkin-Strafzeit, wobei die vier verbliebenen Mannheimer die Situation zu sehr spielerisch lösen wollten.

Unbeeindruckt kamen die Adler aus der Kabine, spielten starke 40 Minuten und drehten die Partie mit zwei Überzahltreffern. Drei Partien lang blieb das von Chad Kolarik und Mark Katic gesteuerte Powerplay zuletzt erfolglos, am Sonntag machte das Spiel mit einem Mann mehr den Unterschied: Zunächst traf Kolarik (28.) bei Gleichzahl selbst unter die Latte zu seinem sechsten Saisontor, anschließend nutzten David Wolf und Markus Eisenschmid binnen vier Minuten jeweils das Zuspiel des Amerikaners bei Strafzeiten gegen Uvira und Potter zum 2:2 und zur Führung.

In Gefahr geriet der Vorsprung nicht mehr, auch weil die Adler diszipliniert standen. Huhtala verpasste zwar von der gegnerischen blauen Linie noch das von Wesslau verlassene Gehäuse, dies holte der diesmal als Kapitän amtierende Andrew Desjardins aber 16 Sekunden vor der Sirene nach.

Die Tabellenführung nach elf Spielen weiß Pavel Gross richtig einzuordnen. "Das ist sicherlich schön für die gesamte Organisation, aber für uns zählt im Moment der Weg, den wir gehen müssen", so Adler-Coach. Dagegen zeigte sich der Kanadier Brendan Mikkelson euphorischer: "Dass wir Erster sind, ist schön, denn wir Spieler wollen dort oben stehen."

Kölner Haie - Adler Mannheim 2:4 (2:0, 0:3, 0:1); Tore: 1:0 Mo.Müller (14.), 2:0 Akeson (18.), 2:1 Kolarik (28.), 2:2 Wolf (31.), 2:3 Eisenschmid (35.), 2:4 Desjardins (60.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Schukies (Herne); Strafminuten: 14/10; Zuschauer: 10.854.