Von Rainer Kundel

Nürnberg. Die Jahre, in denen die Adler Mannheim in der Saison nach einer Meisterschaft gleich in Nürnberg verlieren, sind selten. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren unterlag der Meister von 1999 bei den Franken mit 0:8. Gestern ließ der aktuelle Titelträger trotz einiger Mühe dank des besseren Überzahlspiels beim 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)-Startsieg in die Saison nichts anbrennen.

"Nürnberg hat eine neue Mannschaft mit einem neuen Trainer. Wir kennen sie in dieser Besetzung noch nicht", wehrte Pavel Gross die eindeutige Favoritenrolle seiner Mannschaft ab. Der Meistertrainer bot die gleichen Formationen auf wie beim 4:0-Sieg am letzten Sonntag in der Champions League gegen Wien. Im Tor begann Dennis Endras. Einen besseren Einstand konnte sich Tim Stützle bei seinem Debüt nicht wünschen. In der vierten Minute stand der 17-Jährige nach einem Pass auf der rechten Ecke von Smith frei vor Treutle und durfte sein erstes DEL-Tor bejubeln. Nach starkem Beginn, so traf Plachta (3.) die Latte, gaben die Adler die Partie nach dem 1:1 durch Brown in Überzahl (12.) etwas aus der Hand. Das Gegentor war dennoch vermeidbar, weil der Klärungsversuch von Reul missriet. Auch im Mittelabschnitt hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, Endras parierte gegen Acton (23.), Fischbuch (24.) und Reimer (34.).

Dazwischen platzte die Mannheimer Führung durch David Wolf (28.). Nachdem Tigers-Verteidiger Brett Festerling Adler-Stürmer Niko Krämmer in die Bande gecheckt hatte, reizten die Blau-Weiß-Roten das Powerplay bis sechs Sekunden vor Ablauf der Strafe aus, ehe Wolf im Slot das exakte getimte Zuspiel von Järvinen zum 1:2 verwertete. Auf der Gegenseite kamen die Adler gewaltig unter Druck, als Rendulic die Strafbank hütete und die Unterzahl-Box sich über die vollen zwei Minuten nicht befreien konnte.

Da war es beruhigend, dass Mark Katic (42.) gleich zu Beginn des letzten Drittels einen "Strahl" ins Netz von Treutle setzte, nachdem der Torhüter zuvor bei Mannheimer Überzahl den Schuss von Rendulic nur nach vorne abwehren konnte. Nürnberg wehrte sich nach Kräften, die gingen aber mit zunehmender Spieldauer aus. Zwar mussten beide Mannschaften auf fünf Stammkräfte verzichten, dies steckte der Meister aufgrund des tiefen Kaders und individuellen Qualität allerdings besser weg als die vor einer unsicheren Zukunft in der DEL stehenden Franken.

Bevor Ben Smith in der Schlussminute mit einem Empty net goal zum 1:4-Endstand traf, hatten die Adler während vier Minuten Überzahl mehrfach die Gelegenheit zur endgültigen Entscheidung. "Wir haben noch Luft nach oben", ordnete David Wolf den etwas zu deutlich ausgefallenen Sieg vor dem Heimspiel gegen die Kölner Haie morgen um 17 Uhr (live in Sport1) richtig ein.

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Tore: 0:1 Stützle (4.), 1:1 Brown (12.), 1:2 Wolf (26.), 1:3 Katic (42.), 1:4 Smith (60.)

Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Iwert (Harsefeld)

Strafminuten: 12/6

Zuschauer: 5567