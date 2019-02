Von Rainer Kundel

Wolfsburg. Es kommt nicht oft vor, dass die Adler Mannheim in dieser Saison eine Partie aufgrund der schwächeren Special-Teams verlieren. Am Sonntag in der Eishalle im Allerpark erlebten rund 1000 mitgereiste Anhänger des Spitzenreiters so einen Tag, bei dem die zuvor auf den letzten Platz gerutschten Grizzlys Wolfsburg mit 5:3 (2:1, 0:2, 1:2) die Oberhand behielten und dabei drei Treffer in Überzahl schossen.

Der Tabellenführer haderte am Ende eines seltsam verlaufenen Spiels mit 60:38 Schüssen zu seinen Gunsten etwas mit dem Glück. Leidtragender war dabei David Wolf, der zweimal Metall traf (28.und 31. Minute) und dem ein vermeintlicher Treffer zum 3:3 nach minutenlanger Ansicht des Videobeweises wegen einer angeblicher Torwartbehinderung aberkannt wurde.

"Wir waren bei fünf gegen fünf die bessere Mannschaft, haben aber zu viele Strafen genommen und unser Können nicht aufs Eis gebracht", zeigte sich Phil Hungerecker nach 60 hektischen Minuten selbstkritisch. Der Vorsprung der Gross-Schützlinge auf Verfolger EHC München ist durch die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit seit dem 28. Dezember auf vier Punkte geschmolzen. Der Titelverteidiger schießt derzeit seine Gegner reihenweise aus der Halle, siegte am Sonntag bei den Kölner Haien mit dem 6:1 zum elften Mal in Folge und stellte damit einen neuen Klubrekord auf.

Irgendwie war schon eine Situation in der 2. Minute prägend für die leichte Überheblichkeit, mit der die Adler zwei Tage nach ihrem fast mühelos errungenen 6:1 in Ingolstadt die Partie angingen. Plachta und Desjardins "verzockten" sich freistehend vor Torhüter Leggio. Danach fielen alle sechs Treffer bis zum 3:3 jeweils bei numerischem Vorteil.

Die Führung der Niedersachsen durch Likens war der 100. Gegentreffer der Mannheimer, die durch Jonas Lehtivuori und Andrew Desjardins die Partie bis zur ersten Pause drehten. Die VW-Städter, für die die Saison ohne Aussicht auf die Playoff-Teilnahme bereits gelaufen ist, betrachteten den zweiten Besuch ihres ehemaligen Trainers Pavel Gross als Prestige-Angelegenheit, gingen mit teilweise fiesen Checks zu Werke und unterbanden mit einigen Raufhändeln den Spielfluss.

Nach ihrem Ausgleich und der Führung während einer nicht nachvollziehbaren Strafzeit gegen Goc und einem Wechselfehler brauchten die Gäste drei Powerplay-Situationen, ehe Markus Eisenschmid acht Minuten vor Schluss zum 3:3 traf.

Der erste Treffer bei ausgeglichenem Kräfteverhältnis, als Latta (56.) freistehend aus zentraler Position Maß nehmen konnte, sollte die Partie entscheiden. Nachdem Desjardins dreizehn Sekunden vor Schluss die Scheibe nicht richtig traf - die Adler hatten bereits Dennis Endras für einen sechsten Feldspieler geopfert - schob Furchner fast mit der Schluss-Sirene zum 5:3-Endstand ins verwaiste Gehäuse.

Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim 5:3 (1:2, 2:0, 2:1); Tore: 1:0 Likens (6.), 1:1 Lehtivuori (13.), 1:2 Desjardins (19.), 2:2 Aubin (28.), 3:2 Sparre (31.), 3:3 Eisenschmid (52.), 4:3 Latta (56.), 5:3 Furchner (60.); Schiedsrichter: Schrader (Bochum), Schütz (Bad Aibing); Strafminuten: 16/10;

Zuschauer: 3543.