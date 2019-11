Mannheim. (RK) Wo stehen die Adler Mannheim wirklich? Das Champions League-Achtelfinale am Mittwoch mit ihrer 0:1-Niederlage beim Mountfield HK ließ mehr Fragen offen als es Antworten gab. Erkennbar auf Torsicherung und Kontrolle der neutralen Zone bedacht, gelang dem deutschen Eishockey Meister im Spiel nach vorne nicht viel. „Die Niederlage ist ärgerlich, es hat nicht viel zum Sieg gefehlt“, sagte Verteidiger Sinan Akdag: „Wir müssen jetzt daheim gewinnen, das sollte mit unseren Fans im Rücken gelingen.“

Das Tagesgeschäft ist aber in der DEL: Am 18. Spieltag geht es am heutigen Freitag zu den Augsburger Panthern, wo mit mehr Gegenwehr zu rechnen ist als bei den schwache Tschechen. Eines haben die Kontrahenten gemeinsam: Auch Augsburg hat, wenn auch mit einem Tag mehr Pause, in der Champions League gespielt. Dabei hat der Vorjahresdritte gegen den EHC Biel (2:2) eine Leistung geboten, die man nicht unbedingt von einem Rangzwölften erwarten konnte. Wenn die zwei statistisch anfälligsten Unterzahlmannschaften aufeinander treffen, dürfen Tore erwartet werden – mehr als beim Mittwoch-Langweiler in Hradec Kralovè.

Wenn auch die Statistiken schwarz auf weiß die Unterschiede bei den Blau-Weiß-Roten zum vergleichbaren Zeitpunkt der Saison 2018/19 preisgeben (13 Punkte weniger, 20 Gegentore mehr), so ist doch erstaunlich, wie TV-Experten per Ferndiagnose die Gründe für die Malaise zu wissen glauben. „Die Adler haben sehr früh in der Champions League auf hohem Niveau gespielt“, sagte Sport1-Kommentator Rick Goldmann, und Trainer Pavel Gross habe „noch härter trainieren lassen als im Vorjahr“. Dem Schluss, dass die Mannschaft deshalb müde sei, widerspricht Manager Jan-Axel Alavaara vehement: „Im Vergleich zu 2018 haben sich fast alle Spieler bei jenen konditionellen Werten gesteigert, auf die es im Eishockey ankommt.“

Große Ehre für Tim Stützle: Der Stürmer wurde von den Lesern und der Expertenkommission eines Fachmagazins zum Spieler des Monats Oktober (drei Tore, sechs Vorlagen) gewählt. „Tim ist ein Ausnahmetalent, er kann beim NHL-Draft im nächsten Jahr unter den ersten Drei sein“, sagt Alavaara dem 17-Jährigen eine große Zukunft voraus. Stützle ist bisher auffälliger als alle externen Neuzugänge, kann seiner Kreativität in der offensiven Zone freien Lauf lassen, ist in einer der beiden Powerplay Units gesetzt und erhält dadurch viel Eiszeit.

Deutsche Eishockey-Liga, 15.11.19, 19.30 Uhr: Augsburger Panther - Adler Mannheim; Sonntag, 17 Uhr: Adler Mannheim - Bremerhaven Pinguins (live in Sport1).