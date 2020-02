Von Rainer Kundel

Mannheim. Für gewöhnlich teilen die Trainer und Manager der Klubs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die Hauptrunde in drei Etappen ein. Den Prolog bis zur Länderspielpause im November, das große Hauptprogramm mit etlichen Wochenspieltagen bis zum "International Break" im Februar, und die Schlussetappe bis zum Ende der Hauptrunde mit dem 52. Spieltag. Vor dieser stehen jetzt die Adler Mannheim. Sechs Heim-und drei Auswärtsspiele werden bis zum 8. März darüber entscheiden, ob der Meister nochmals einen Angriff auf Tabellenführer EHC München starten kann. Den Anfang macht die Heimpartie gegen die Nürnberg Ice Tigers am Donnerstag (19.30 Uhr, SAP Arena). Bis gestern waren 11.500 Tickets für das Duell mit den Franken verkauft.

26 Spiele und damit die Hälfte der Hauptrunde wurden allein zwischen dem 13. November und 2. Februar absolviert, da tat die zehntägige Spiel- und fünftägige Trainingspause gut. "Von null auf hundert, es ist nicht so einfach, wieder hoch zu schalten, wir haben uns die ersten zwei Tage etwas durchgekämpft", berichteten Pavel Gross und Mike Pellegrims nach dem Dienstag-Training.

Während Verteidiger Thomas Larkin eine Neun-Spiele-Sperre verbüßt, wird Kapitän Marcel Goc am Donnerstag zurückkehren. Wegen eines Muskelbündelrisses musste der Kapitän seit 15. Dezember pausieren, er wird in der vierten Sturmformation mit Brent Raedeke und Valentino Klos beginnen. Klos rotiert im Austausch mit Yannik Valenti aus Heilbronn hoch, nachdem sich der 20-Jährige nach zwei DEL-Einsätzen Ende Oktober einen Mittelhandbruch zugezogen hatte. "Wir wollten ihn damals schon länger bei uns haben, leider hat die Verletzung dies verhindert", begründet Gross die Maßnahme.

Auch zu Thomas Larkin bezog der Trainer Stellung. "Wir haben die Sache mit dem Schuss auf den Schiedsrichter intern aufgearbeitet, sportlich und disziplinarisch, Thomas ist sich bewusst, dass er einen großen Fehler gemacht hat".

Unterdessen müssen die Adler zwei Abgänge aus dem Bereich ihrer Förderlizenzspieler akzeptieren. Samuel Soramies (21) wird in der kommenden Saison für den ERC Ingolstadt auflaufen, wo der gebürtige Heidelberger dem Vernehmen nach einen längerfristigen Vertrag erhält.

Noch nicht bestätigt hat der Klub dagegen den Transfer des gleichaltrigen Mirko Pantkowski. Der dritte Torhüter wird mit der Düsseldorfer EG in Verbindung gebracht. Manager Axel Alavaara wollte gestern dazu nur so viel sagen: "Es gibt jüngere Spieler, die über ihre Agenten früh ihre Zukunft regeln wollen, das müssen wir akzeptieren". Man habe auch für die neue Saison genügend Auswahl im U23-Bereich – stand jetzt mindestens fünf an der Zahl.

Die Nürnberg Ice Tigers sind trotz ihrer unsicherer Zukunft – Hauptsponsor Thomas Sabo verkündete bereits im vergangenen Herbst das Ende seines Engagements zum 30. April – sportlich aus dem Allergröbsten raus. Einhergehend mit der Nachverpflichtung von Angreifer Jack Skille (32), einem 374-fachen, zuletzt vertragslosen NHL-Crack, kehrten einige Langzeitverletzte zurück, was den zweifachen Vizemeister auf Platz neun hievte.

DEL, Donnerstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Nürnberg Ice Tigers (SAP Arena).