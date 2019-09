Mannheim. (dpa) Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim muss voraussichtlich rund drei Wochen auf Cody Lampl verzichten. Der Verteidiger zog sich im Training am Donnerstag eine Bauchmuskelverletzung zu und verpasst in der Deutschen Eishockey Liga mehrere Spiele. Das teilten die Adler am Samstag mit. Im DEL-Topspiel des dritten Spieltags hatten die Kurpfälzer am Freitag in eigener Halle eine 2:7-Pleite gegen den Vize-Meister EHC Red Bull München kassiert. Am Sonntag (14.00 Uhr/Magenta Sport) treten sie beim Tabellenzweiten Pinguins Bremerhaven an.