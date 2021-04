Von Rainer Kundel

Krefeld. Die Torflaute der Adler Mannheim hält an. Nach torlosen 65 Minuten einschließlich Verlängerung musste der Penalty von Stefan Loibl herhalten, damit der Tabellenführer der Südgruppe bei den mit dem letzten Aufgebot angetretenen Krefeld Pinguinen mit 1:0 gewann und eine Blamage vermied.

Trainer Pavel Gross ließ erneut rotieren, Collins und Schütz rückten für Krämmer (Pause) und Leier (angeschlagen) in die dritte Sturmreihe, bei den Verteidigern ersetzte Krupp den ebenfalls angeschlagenen Lehtivuori. Rein tabellarisch bot sich in der Arena an der Westparkstraße ein ungleiches Duell an diesem drittletzten Hauptrunden-Spieltag der DEL. Hier der seit dem ersten Spieltag dominierende Süd-Erste, der allerdings zuletzt deutliche Probleme beim Tore schießen offenbarte, dort die Pinguine mit der roten Laterne der Nordgruppe, seit Saisonbeginn nicht konkurrenzfähig, mit einem Spielerstreik und sieben Abgängen mitten in der Saison und gerade mal 15 Punkten aus vier Siegen und 31 Niederlagen sowie einer Tordifferenz von Minus 95.

"Da müssen wir den Pflichtsieg holen", forderte Adler-Verteidiger Sinan Akdag vor der Partie bei seinem ehemaligen Klub, den er vor sieben Jahren Richtung Nordbaden verlassen hatte. Eigentlich die Gelegenheit, die dürftige offensive Ausbeute der letzten Woche aufzubessern. Was gegen die "Frackträger" gar nicht so einfach war. "Wir wollen uns auch ohne Fans in unserem letzten Heimspiel ordentlich verabschieden", kündigte Pinguins-Stürmer Lucas Lessio nach zuletzt 13 Niederlagen in Serie an. Da Huhtala, Wolf, Loibl und Schütz gegen Torhüter Cüpper ihre Ladehemmung nicht ablegten, ging es torlos in die erste Pause.

Es hätte nicht viel gefehlt und die Mannheimer wären zu Beginn des zweiten Abschnitts in Rückstand geraten, als Brückmann gegen Lessio und Buncis retten musste. Die Blau-Weiß-Roten erhöhten zwar die Schlagzahl, kreisten mit ihren technischen und läuferischen Fähigkeiten im gegnerischen Drittel umher, kamen aber mit Ausnahme des Pfostenknallers von Katic (31.) und einem Break von Desjardins, der an Cüpper scheiterte (37.), kaum in zentrale Abschluss-Positionen.

Es war ein verzweifeltes Anrennen auf das Krefelder Tor, Cüpper wuchs über sich hinaus und hatte am Ende der torlosen 65 Minuten einschließlich der Verlängerung unglaubliche 45 Schüsse pariert. In der Zusatzspielzeit vermochten es die Adler trotz zwei Minuten Powerplay nicht, eine Nullnummer zu vermeiden. Erst im Penalty-Schießen sicherte schließlich Stefan Loibl seiner Mannschaft den zweiten Punkt.

Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 0:1 n. P. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Tor: 0:1 Loibl (65./Penalty)

Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Kopitz (Iserlohn)

Strafminuten: 4/4