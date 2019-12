Von Rainer Kundel

Mannheim. Duelle zwischen den Adler Mannheim und den Schwenninger Wild Wings sind, obwohl sie kein Lokal- sondern nur ein Landesderby darstellen, nur selten am Tabellenplatz zu messen. Wie anders sind Siege der "Wilden Schwäne" wie das 6:1 vom 20. Oktober am Neckarquell oder das 2:1 am zweiten Weihnachtsfeiertag 2018 in der SAP Arena zu erklären.

Die Gründe für derartige Niederlagen waren unterschiedlich. Von Überheblichkeit, über Disziplinlosigkeit, bis zur Tatsache, dass das notorische Schlusslicht auch schon mal den Mannschaftsbus vor dem eigenen Tor "geparkt" hatte und an einem offenen Spielverlauf kein Interesse zeigte.

Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr stellen sich die Adler wieder dem "Mysterium" Schwenningen, also einem Geschehen, das geheimnisvolle Züge trägt und dessen Ausgang mit dem Verstand nicht ergründbar sein soll. Da kommt es schon mal vor, dass der Schwenninger Stürmer Julian Kornelli (22) vor dem heutigen Auftritt in Mannheim kühn behauptet: "Das wird ein 4:2-Auswärtssieg". Dass bei den Mannheimern diesmal Überheblichkeit ausgeschlossen werden darf, dafür sorgt allein schon die überbordende Abwesenheitsliste. Die Fragezeichen zur Hauptrundenmitte sind größer als die Konstanten.

Der langfristige Ausfall von Markus Eisenschmid (Knie-OP, die RNZ berichtete) ist dabei die größte Hiobsbotschaft. "Das ist eine bittere Sache, vor allem für Eisi selbst, der ja gerade vor acht Wochen von einer Schulterverletzung zurück kam", bedauert Pavel Gross, "ich hoffe, dass er uns in dieser Saison nochmals helfen kann". Dennis Endras (Armverletzung, zwei Wochen), Tim Stützle (Trainingslager und U 20-WM, bis 5. Januar) sind sichere Absenzen, bei Tommi Huhtala (Trainingsverletzung) entscheidet sich der Einsatz kurzfristig und Matthias Plachta steht möglicherweise vor einer schnelleren Rückkehr als zunächst befürchtet. Über die seit anderthalb Jahren anhaltende Serie kleinerer und größerer Verletzungen bei Brent Raedeke fehlen dem Trainer fast die Worte.

"Wir schauen uns immer um, aber eine Kaderergänzung muss auch Sinn machen", sagt Sportmanager Axel Alavaara. Verständlich, denn deutsche Spieler auf dem Niveau des Meisters sind nicht auf dem Markt und jetzt bereits die letzte von elf Importlizenzen zu "opfern" macht schon gar keinen Sinn, weil mit Chad Billins bereits ein überzähliger Akteur aus diesem Kontingent in der Warteschleife ist.

"Wir lassen uns etwas einfallen", klang Gross kreativ. Auf der Hand liegt ein Auffüllen der Line-up mit Förderlizenzspielern aus Heilbronn, von denen allerdings Brune und Valenti ebenfalls zur U 20-Auswahl gereist sind und Klos eine Handverletzung auskuriert. Bleibt für das Wochenende Pierre Preto. Der 20-Jährige aus Speyer absolvierte 2017/18 in der DEL sechs Partien, verlor die komplette letzte Saison aufgrund einer Schulterverletzung und ist nun beim DEL 2-Klub Heilbronner Falken wieder voll integriert. Jetzt rächt sich die Ausleihe von Allrounder Janik Möser nach Iserlohn, eine Rückkehr ist zum 31. Dezember vertraglich möglich (Ende der Liga-internen Wechselfrist).

Nicht viel besser geht es Primus EHC München, bei dem die Adler am Sonntag (14 Uhr) binnen Wochenfrist erneut antreten. Die "Roten Bullen" stellen vier Junioren-Nationalspieler ab, haben vier Langzeitverletzte und nahmen deshalb kurzfristig wieder Stürmer Justin Shugg unter Vertrag, nachdem sie den Kanadier im Frühjahr aussortiert hatten. Ausgedünnte Kader, aber volles Programm: Bis Jahresende sind weitere acht Spieltage terminiert.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings; Sonntag, 14 Uhr: EHC München - Adler.