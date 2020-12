Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim müssen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga auf den früheren Stanley-Cup-Sieger Andrew Desjardins verzichten.

Der 34 Jahre alte Kanadier muss aufgrund einer Hüftverletzung am Donnerstag operiert werden und fällt monatelang aus. "Einen deiner Top-Mittelstürmer ersetzen zu müssen, ist extrem bitter", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara in einer Vereinsmitteilung vom Montag.

Die DEL-Saison wird nach zweimaligem Verschieben an diesem Donnerstag mit dem Spiel der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG eröffnet. Die Adler treten am Samstag gegen die Nürnberg Ice Tigers an.