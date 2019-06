Mannheim. (RK) Wie die Adler Mannheim mitteilten, wird der Klub vor den ersten vier Gruppenspielen der Champions Hockey League (CHL) gegen GKS Tychy (1./6. September) und Wien Capitals (30. August/1.September) fünf Vorbereitungsspiele gegen international anspruchsvolle Gegner austragen. Zunächst reist die Mannschaft von Pavel Gross zum Turnier ins schweizerische Wil (Kanton St. Gallen), wo am 15. August (19 Uhr) der EHC Biel und am 17. August (15 Uhr) die ZSC Lions Zürich Gegner sind.

Wenige Tage später richten die Adler erstmals ein eigenes Vorbereitungsturnier aus, wobei die Spiele in der Nebenhalle Süd der SAP Arena bzw. der Kolbenschmidt Arena in Heilbronn stattfinden. Gegner sind dabei das schwedische Team von HV 71 Jönköping (Mittwoch, 21. August, 19.30 Uhr) in der Nebenhalle Süd, Servette Genf (Freitag, 23. August, 19.30 Uhr) in Heilbronn und Sparta Prag (Sonntag, 25. August, 19.30 Uhr) in Mannheim. Zur Eintrittskartenregelung wird der Klub aufgrund der begrenzten Kapazität der Nebenhalle (rund 1000 Plätze) in Kürze auf seiner Homepage näher informieren.