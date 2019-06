Mannheim. (RK) Die Deutsche Eishockey-Liga hat vor der heutigen Veröffentlichung ihres Hauptrundenspieltages vorab bereits die Ansetzungen der ersten beiden Spieltage der Saison 2019/20 bekannt gegeben. Demnach startet Meister Adler Mannheim am ersten Wochenende gegen zwei Rivalen aus der diesjährigen Playoff-Runde. Am Freitag, 13. September, geht es zum Viertelfinalgegner Nürnberg Ice Tigers, zwei Tage später am 15. September gastiert Halbfinalist Kölner Haie in der SAP Arena (17 Uhr).

Unterdessen wurde Stürmer-Talent Tim Stützle beim CHL-Import Draft für Juniorenspieler von den Seattle Thunderbirds als höchster deutscher Spieler gezogen (1. Runde, Position 19). Der 17-Jährige hatte wenige Tage zuvor einen Dreijahresvertrag bei den Adlern für die DEL unterschrieben, den er erfüllen wird. Stützle: "Natürlich ist es eine schöne Sache, gedraftet zu werden, aber ich hatte von Anfang an festgelegt, dass ich die Saison in Mannheim spielen möchte."