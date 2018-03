Von Christopher Benz

Mannheim. Es ist die größte Ehre, die einem Spieler bei einem Eishockey-Club zuteil werden kann. Das Trikot mit Nummer und Namen unter dem Hallendach hat vor allem in Nordamerika eine lange Tradition, die auch in Deutschland eine große Bedeutung und Wertschätzung erfährt. Gleichzeitig werden deren Nummern in Zukunft nicht mehr vergeben. Am Freitag, 23. Februar (19.30 Uhr), würdigen die Adler Mannheim in der SAP Arena gleich zwei ehemalige Profis, die sich diese Zeremonie und das dazu steigende Abschiedsspiel verdient haben.

Jochen Hecht, ein Mannheimer Bub, dreimaliger Meister mit den Adlern (1997/’98/’15) und 892-facher NHL-Spieler, trifft mit einer eigens zusammengestellten Auswahl auf Ronny Arendt und einen Teil dessen ehemaliger Weggefährten. Arendt lief von 2005 bis 2017 ununterbrochen für die Blau-Weiß-Roten auf und brachte es neben zwei Meisterschaften (2007/’15) auf 689 Einsätze in der DEL.

Mit dabei beim Spiel, das mit dreimal 20 Minuten ohne Pause gespielt wird, sind unter anderem Mario Gehrig, Alexander Serikow, Glen Metropolit, Shawn Belle oder Blake Sloan. Außerdem haben noch aktive Cracks der Adler Mannheim und anderer Ligagegner zugesagt. Die insgesamt sieben Joker greifen dabei für beide Teams ins Geschehen ein. Hecht und Arendt laufen mit ihren Gästen in speziellen Trikots auf, deren Design sie federführend mitgestalteten.

"Noch bin ich sehr entspannt und freue mich auf den Abend", bekundete Hecht, "aber wenn das Spiel ansteht, kommen die Emotionen mit dazu." Nicht nur bei den Gefeierten dürfte die eine oder andere Träne fließen, denn bei den rund 10.000 erwarteten Zuschauern (aktuell sind fast so viele Eintrittskarten abgesetzt) standen die kompromisslosen Stürmer stets hoch im Kurs. Der mittlerweile 40-jährige Hecht zeigte sich zum Abschluss seiner Karriere nochmals in Höchstform, was der Titel des wertvollsten Spielers der erfolgreichen Finalserie 2015 gegen den ERC Ingolstadt beweist.

Arendt, aktuell Fitnesstrainer der Adler, bekam von den kreativen Fans aufgrund seiner Fußball-Leidenschaft und nimmermüden Spielweise schnell den Spitznamen "Hooligan" verpasst.

Sportliche Erfolge gepaart mit stets ehrlichem und sympathischem Auftreten außerhalb der Eisfläche, veranlassten die Verantwortlichen im Adler-Horst, mit der 55 (Hecht) sowie der 57 (Arendt) die Trikots Nummer neun und zehn unters Hallendach des "Ufos" zu ziehen. "Wir haben ein großes Dach für all die Trikots und dass die beiden diesen Platz bekommen, war für uns alle eine klare Sache. Sie haben beide ihre Karrieren bei uns beendet und reihen sich zweifelsohne zu den Identifikationsfiguren unseres Clubs ein", stimmte Matthias Binder eine Lobeshymne an.

Der Adler-Geschäftsführer verbindet mit den beiden Club-Legenden seine ganz bestimmten Erinnerungen: "Jochen habe ich schon spielen sehen, da stand ich noch auf einer Kiste im Stehplatzrang. Bei Ronny hat mir imponiert, wie er sich jedes Jahr wieder aufs Neue voll reingekniet hat, da er bei uns nie mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet wurde. Diese Einstellung rechne ich ihm hoch an."

Kader "Team Hecht"

Tor: Markus Fleming

Abwehr: Christian Ehrhoff, Sascha Goc, Dominik Bittner, Michael Bakos, Jörg Hanft, Andreas Renz, Alexander Sulzer

Sturm: Mario Gehrig, Daniel Körber, Philip Hecht, Till Feser, Alexander Serikow, Jochen Hecht

Trainer: Peter Obresa

Kader "Team Arendt"

Tor: Ilpo Kauhanen

Abwehr: Shawn Belle, Blake Sloan, Nico Pyka, Martin Ancicka, Torsten Fendt, Nikolai Goc

Sturm: Duanne Moeser, Craig MacDonald, Tomas Martinec, Ken Magowan, Mike Glumac, Ronny Arendt, David Wolf

Trainer: Harold Kreis

Joker (spielen in beiden Mannschaften)

Tor: Youri Ziffzer, Dennis Endras

Sturm: Frank Mauer, Christoph Ullmann, Glen Metropolit, Andrew Joudrey, Marcus Kink