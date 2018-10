Von Rainer Kundel

Mannheim. Die letzten Tage ging es etwas turbulenter zu im Adlerhorst, auf dem Eis und bei der Familie von Garrett Festerling. Der Stürmer der Adler Mannheim wurde in der Nacht zum Montag zum zweiten Mal Vater, Tochter Ruby (5) hat nun eine Schwester mit Namen Stella.

Der Stürmer war nach der unergiebigen Verabredung mit den Eisbären Berlin noch am späten Sonntagabend nach Hause gereist, während das Team erst am nächsten Morgen per Flug die Heimreise antrat. Trotz etwas Schlafdefizit stand der Mittelstürmer am Dienstag und Mittwoch erleichtert auf dem Eis. "Es ist nicht so einfach, in einige hundert Kilometer weg Eishockey zu spielen und Frau und Kind zu Hause zu lassen", kann Festerling nun das Wochenende mit freiem Kopf angehen.

Beide Aufgaben haben es in sich, wenn auch nicht von der aktuellen Tabellensituation her, so aber aus der traditionellen Brisanz. Am Freitag um 19.30 Uhr tritt Schlusslicht Schwenninger Wild Wings zum ersten Südwest-Derby der Saison in der SAP Arena an, zwei Tage später geh's zum Liga-Klassiker bei den Kölner Haien.

Es ist die 126. Auflage seit der DEL-Gründung im Jahr 1994. "Wir tun gut daran, Schwenningen nicht am Tabellenstand zu messen", so die fast deckungsgleiche Ansage von Festerling und dem Trainerstab vor dem Duell gegen die Schwarzwälder nach deren Fehlstart mit bislang drei Punkten und nur sieben Tore aus neun Spielen.

Wieder einsatzfähig sind die Überzahlspezialisten Mark Katic und Markus Eisenschmid. Beide mussten als Folge des physisch geprägten Auftritts gegen München in Berlin pausieren. Das sind die positiven Nachrichten für Trainer Pavel Gross.

Wie häufig bei Gastspielen in Berlin wurde bei der dort künstlich aufgebauten Rivalität beider Klubs Unruhe gestiftet, indem Gross vom Hauptstadt-Boulevard eine Aussage in Bezug auf seine Torhütersituation in den Mund gelegt wurde, die er laut Pressesprecher Adrian Parejo nicht getätigt hat. Da eine Vielzahl der Klubs nach außen eine klare Nummer eins zwischen den Pfosten benennt, Gross jedoch ohne feste Regel zwischen Dennis Endras und Chet Pickard rotieren lässt, wird von außen versucht, ein Torwartproblem herbeizureden und einen Keil zwischen die kollegial mit der Situation umgehenden Rivalen zu treiben.

Das lässt die sportliche Leitung ebenso kalt wie sie an Prinzipien festhält, die sie vor der Saison bewusst kommunizierte. Zum Beispiel: Es verliert nie einer allein das Spiel.

Brent Raedeke, für den die Saison nach einer langwierigen Adduktorenverletzung und eines fiebrigen Infekts unter keinem guten Stern steht, wurde nach seiner Fünf-Minuten-Strafe plus Restausschluss nicht an den Pranger gestellt. Gross: "Auch in fünf Minuten musst du nicht zwei Tore kassieren. Wenn wir die Schüsse blocken und bereit sind, den Preis bezahlen, kommen wir aus einer solchen Situation heraus", übte der 50-jährige Kritik an dem acht Spiele zuvor starken Unterzahlspiel.

Der Trainer misst den Erfolg nicht nur am Ergebnis. Begriffe wie Entwicklung und Lerneffekt, Disziplin, Marschieren statt Passivität, gute Sortierung der Defensive stehen bei Gross auch bei Niederlagen ganz oben. Vier starke Drittel gegen die Finalisten vom Frühjahr zeigen, dass die "neuen" Adler den Abstand zum Spitzenniveau bereits verringert haben und im Plan liegen, auch wenn es ungeduldigen Traditionalisten nicht schnell genug zu gehen scheint. Gross hatte vorgebaut und bei seiner Vorstellung im Juli angekündigt. "Wir spielen sicher im September und Oktober noch nicht unser bestes Eishockey".

Von Klubchef Daniel Hopp hat die neue Trainergruppe keinen schnellen Druck zu erwarten, auch wenn die Adler in einem Atemzug von "Schreibtisch-Experten", ohne dass diese auch nur eine Partie vor Ort gesehen haben, mit München als Titelfavorit gehandelt werden.

"Die Veränderungen, für die wir uns entschieden haben, sind mehr als ein Projekt, sie sind eher eine Strategie. Es bringt nichts, dass wir wie 2015 eine schnelle Meisterschaft holen und danach in eine Depression verfallen", so Hopps Kernaussage.

Info: DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings; Sonntag, 14 Uhr: Kölner Haie - Adler.