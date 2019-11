Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) legt nach einem Drittel der Hauptrunde eine Länderspielpause ein und setzt ihren Spielbetrieb am 15. November fort. Die Adler Mannheim treten bereits zwei Tage zuvor zum Achtelfinale der Champions-League in Hradec Králové beim tschechischen Klub Mountfield BK an. Anlass zu einem Gespräch mit Jan-Axel Alavaara, Sportmanager des achtfachen deutschen Meisters, zwischen zwei Dienstreisen nach München und Piestany (Slowakei).

Der aus Kiruna stammende Schwede Alavaara, 44, wohnt mit Frau und zwei Töchtern im Rhein-Neckar-Kreis. Der ehemalige Verteidiger war in Schweden, der Schweiz, Österreich und bis 2011 auch in 178 Spielen für die Wolfsburg Grizzlys aktiv.

Herr Alavaara, wie beurteilen Sie den bisherigen Saisonverlauf der Adler?

Man muss dabei nicht nur die letzten Spiele, sondern die gesamten Eindrücke wirken lassen. Unser bestes Eishockey haben wir noch nicht gespielt. Einige Gegner haben uns ausgespielt, oft haben wir uns aber selbst geschlagen. Unser Fundament war in der letzten Saison eine solide Defensive, das schafft Selbstvertrauen. Davon sind wir inzwischen etwas abgekommen. An unseren offensiven Fähigkeiten habe ich keine Zweifel. Es gibt aber Wechsel, bei denen wir vom Game-Plan abkommen.

Stichwort Neuzugänge: Haben diese die Mannschaft punktuell verstärkt, wie es im Sommer hieß?

Zunächst ist es schwierig, in ein Team zu finden, das Meister wurde, aber wir zweifeln nicht an ihrer Qualität. Das sind alles gute Spieler. Wenn es aber bei einigen Etablierten nicht läuft, besteht die Gefahr, dass sie in einer Phase wie derzeit mitschwimmen.

Das Partnerteam in Heilbronn entwickelt sich gut, steht in der DEL2 mit an der Spitze. Der Weg für die ehemaligen Jungadler in die DEL ist aber nach wie vor steinig, insbesondere wenn sie Spieler wie Seider und Bergmann ersetzten sollen.

Die Zusammenarbeit mit den Falken entwickelt sich wirklich gut, wir haben dabei einiges optimiert. Unsere Förderlizenzspieler bekommen Vertrauen und erhalten viel Eiszeit. Fest steht auch, dass der Schritt von den Jungadler zum Männereishockey der DEL groß bleibt. Moritz Seider und Lean Bergman stellen für ihre Jahrgänge die absolute Ausnahme dar, die Liga hat mit Tim Stützle, dem Münchner John Peterka und Lukas Reichel von den Eisbären Berlin wieder drei Ausnahme-Talente, die den Sprung direkt geschafft haben.

Würden Sie im Wissen, dass die Einbürgerung von Thomas Larkin mehr Zeit in Anspruch nimmt, nochmals eine Importlizenz für einen Torwart vergeben?

Grundsätzlich ist eine solche Entscheidung ein zweischneidiges Schwert, aber wir geben mit zehn Lizenzen den Trainern mehr Optionen, auch für den Fall von Verletzungen.

Bei den Adlern laufen im April 16 Verträge aus, wie ist der Stand bei den Verlängerungen?

Das ist ja ein ständiger, fast ganzjähriger Prozess. Wir sind immer mit Agenten und Spielern im Austausch, einige wollen sich früh entscheiden, andere eher abwarten. Derzeit gibt’s nichts zu vermelden.

Hätten Sie die deutliche Vorherrschaft des EHC München und den Höhenflug der Straubing Tigers erwartet?

München hat wieder das große Ziel vor Augen, sie spielen mit Geduld und entscheiden alle engen Spiele für sich. Straubing hat einen ausgeglichenen Kader, ich traue ihnen eine Rolle ähnlich wie die von Augsburg in der letzten Saison zu.

Wagen wir einen Ausblick auf das Achtelfinale der Champions-League nächste Woche in Hradec Králové gegen Mountfield.

Wenn wir wieder zu unseren Stärken zurückkehren, haben wir eine gute Chance, in den zwei Spielen eine Runde weiterzukommen.

Wohin führt die Reise des Adler-Managers in der Ligapause - Deutschland-Cup, Nordamerika oder Skandinavien?

Ich werde bis Sonntag das internationale U-20-Turnier in Piestany in der Slowakei verfolgen, dort sind Tim Stützle, Yannik Valenti und Louis Brune dabei.