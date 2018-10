Von Rainer Kundel

Mannheim. Jan Axel Alavaara, ein Name mit sieben "A". Da kam man während der Zeit des Schweden in Wolfsburg auf die Idee, den Verteidiger kurz "The A-Man" zu nennen. "Das war Wolfsburg-speziell", erinnert sich der 45-jährige Sportmanager der Adler Mannheim. An seiner jetzigen Wirkungsstätte, sei es in der Halle oder seinem Büro im dritten Stock der SAP Arena, wird er schlicht "Axel" gerufen.

Eigentlich möchte der ruhig-sachliche Mann noch nicht über eine Bilanz nach dem ersten Hauptrundenviertel sprechen. "Es ist noch sehr früh in einer langen Saison, aber wir sind zufrieden, ohne uns zurückzulehnen". Dass es bei den Adlern, derzeit vier Punkte vor der Düsseldorfer EG Erster der Deutschen Eishockey-Liga, gut läuft, hat er insgeheim gehofft, aber nicht unbedingt erwartet.

Es seien mehrere Faktoren, betont Alavaara, die zum schnellen Zusammenfinden zwischen Team und Trainer beigetragen hätten. "Starke Charaktere, eine gute Arbeitseinstellung, schnelle Lernfähigkeit und der Wille, sich zu verbessern", auf Seiten der Spieler sowie "Akribie bei der Arbeit der Trainer, die individuelle Stärken der Akteure nützen und Schwächen gezielt angehen".

Dass Ingolstadts Coach Doug Shedden die Mannschaft vor einer Woche über den grünen Klee gelobt hat, hat der "Bauherr" der neuen Adler wahrgenommen. "Es tut natürlich gut, das zu hören, aber wir wissen, dass es immer Bedarf nach Verbesserungen gibt. Wir könnten noch ein bisschen schneller sein und in einigen Situationen einfacher spielen, dann würden wir mehr Tore schießen".

Etwas schneller - ein hoher Anspruch, weil die Adler mit Meister München schon das laufstärkste Team der Liga stellen. Mehr Tore - da muss auch der Gegner mitspielen. Wenn die Heimmannschaft, so wie letzten Sonntag die Krefeld Pinguine, keine Interesse zeigt, das Spiel zu machen und laut ihrem Trainer Brandon Reid "zu Hause wie auswärts spielen soll", dann braucht`s Geduld, um nicht in die Falle zu tappen. Eine Eigenschaft, mit der sich die Adler immer besser anfreunden, was Trainer Pavel Gross erfreut.

Stand heute hat die sportliche Leitung, wozu neben Alavaara und Gross in der Phase der frühjährlichen Vakanz auch Marcus Kuhl als Interims-Manager zählte, die Planungen gut umgesetzt. Flops bei den Neuverpflichtungen, wie sie in den letzten Jahren vorkamen, sind nicht dabei. Das Spiel der Verteidiger Katic und Lehtivuori ist eine Augenweide, Mikkelson hat die Erwartungen übertroffen und Huhtala und Smith sind die hart arbeitenden Stürmer. Nicht zu vergessen, dass Sinan Akdag wieder an seine Form anknüpft, die er als Zugang im Meisterjahr 14/15 gezeigt hat, weil ihm als läuferisch starken Abwehrmann das System von Pavel Gross entgegen kommt.

Trotz der komfortablen Ausgangslage betont Gross, dass es noch nicht an der Zeit sei, über Punkte und Platzierung zu reden. "Uns ist kein Sieg leicht gefallen ist, es waren alles enge Spiele". Alle Mannschaften seien gegen die Adler gut vorbereitet, umso mehr habe er registriert, dass "wir immer einen Weg gefunden haben, weiter zu marschieren". Man werde auch heute die Nürnberg Ice Tigers nicht an ihrem Tabellenplatz messen, "sie sind individuell stärker besetzt als Platz zwölf und warten nur darauf, dass der Knoten platzt", sagt Gross vor der Reise ins Frankenland.

"Es geht auch dort nur über Kampf. Speed, Skills und Talent werden nicht ausreichen, harte Arbeit über 60 Minuten entscheidet über den Sieg". Platz zwölf, ein Trainerwechsel nach dem vierten Spieltag und das Scheitern in der CHL am französischen Meister Rouen, die Erwartungen in Nürnberg waren andere.

Zum ersten Sonntags-Heimspiel dieser Saison (16.30 Uhr, SAP Arena) kommen die Straubing Ice Tigers zum Tabellenführer. Straubing, da war doch was: Die dauerhafte Spaßbremse für die Mannheimer: Die Niederbayern standen schon zweimal am letzten Spieltag einem Hauptrundensieg der Adler im Weg und beendeten mit einem 4:2-Heimsieg am 3. Dezember 2017 den Job von Trainer Sean Simpson und Manager Teal Fowler.

DEL, Freitag 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers-Adler Mannheim; Sonntag, 16.30 Uhr: Adler-Straubing Tigers