Von Rainer Kundel

Mannheim. Im "Best-of-three"-Viertelfinale der DEL-Playoffs droht ein Favoritensterben. Ebenso wie die Adler Mannheim beim 2:3 n.V. gegen Straubing patzten die Eisbären Berlin und Titelfavorit EHC München in ihren Heimspielen gegen die Iserlohn Roosters und den ERC Ingolstadt. Viel hat nicht zum vierten Auswärtssieg gefehlt, weil auch beim Nord-Duell Bremerhaven gegen Wolfsburg (4:2) die VW-Städter bis vier Minuten vor Schluss in Führung lagen.

Die Reise der Mannheimer zur Eishalle am Pulverturm zu Spiel zwei am Donnerstag (19.30 Uhr) verheißt nichts Gutes. Die Bilanz dort ist mit sieben Niederlagen aus den letzten acht Partien seit 2016/17 ernüchternd und auch ohne Zuschauer gab es in dieser Hauptrunde zwei Niederlagen (1:2/2:3 n.V.).

"In Straubing haben wir zweimal unsere schlechtesten Saisonleistungen gezeigt", weiß Adler-Stürmer Stefan Loibl, der im letzten Sommer von den Tigers zum Meister wechselte und dort seinen Traum von einem Titel erfüllen will ("Ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Meisterschaft). Gegen die "Phobie" an der Spielstätte in Ostbayern steht allerdings eine Mannheimer Serie: Zwei Niederlagen in Folge gab es in der abgelaufenen Hauptrunde noch nie, das nährt auch die Hoffnungen auf ein drittes Spiel, das am Samstag (17.30 Uhr) in der SAP Arena stattfinden würde.

"Wir verfallen nicht in Panik und werden dort um unser Leben spielen, vieles ist Kopfsache" – die Aussage von Kapitän Ben Smith klingt nach Entschlossenheit für eine Revanche.

Die Bedenken, die Loibl vor Spiel eins äußerte, sind nun eingetroffen: "In einer so kurzen Serie kann jeder Fehler das Ende bedeuten." Fehler machten die Adler einige zu viel. Dass der Gegner bei zwei Toren nach dem Motto "ab durch die Mitte" fast ungehindert übers Eis flitzen konnte, passt so gar nicht ins Systemeishockey von Pavel Gross und hat den Trainer gewaltig gefuchst. Auffällig, aber nach vier Monaten Verletzungspause nicht verwunderlich, ist die fehlende Spielfitness von Andrew Desjardins. Acht dosierte Einsätze in der Verzahnungsrunde haben nicht ausgereicht, damit der Routinier die Spritzigkeit und Zweikampfstärke eines knüppelharten Playoff-Matchs zurückgewinnt.

Dass die vor vier Wochen begonnene offensive Leistungsdelle ihre Fortsetzung fand, war der Hauptgrund für den verpatzten Auftakt. Es ist nicht neu, dass im Playoff bei ausgeglichenem Spielerverhältnis weniger Tore fallen. Umso mehr Gewicht bekommt das Powerplay, das am Dienstag Straubing mit zwei Treffern aus drei Möglichkeiten optimal nutzte. Denis Reul stellte darauf ab: "Die zwei Strafen kurz vor der Overtime haben dazu geführt, dass wir in der Verlängerung das Gegentor bekommen und das Spiel verlieren."

Zumindest äußerlich gab sich Gross gefasst. "Im Eishockey passieren Fehler. Es sind Playoffs, wir müssen das Spiel ganz schnell abhaken und auf Donnerstag schauen. Wenn man in der Verlängerung verliert, geht es um Kleinigkeiten."

Dazu kommt der Ausfall von David Wolf, dem größten Unruheherd vor des Gegners Tor. Der 31-Jährige musste wegen einer schweren Armverletzung noch in der Nacht zum Mittwoch operiert werden.

Indes sind die Niederbayern nach der Serien-Führung noch einen Kopf gewachsen. Stürmer Kael Mouillierat: "Eigentlich spielen wir seit Beginn der Verzahnungsrunde Play-off-Eishockey und haben nun mit sechs Auswärtssiegen einen Lauf." Der starke Goalie Sebastian Vogl weiß: "Wir haben gegen Mannheim in den letzten Jahren immer gut ausgesehen." Es wird hoch hergehen am Pulverturm, nachdem bereits in Spiel eins beide Spielerbänke mitsamt Trainern das emotionale Geschehen auf dem Eis lautstark kommentierten, was in Zeiten ohne Zuschauer bis unters Hallendach vernehmbar ist.

Playoff-Viertelfinale, 2. Runde: Straubing Tigers – Adler Mannheim (Stand 1:0), Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin (1:0), ERC Ingolstadt – EHC München (1:0), Grizzlys Wolfsburg – Pinguins Bremerhaven (0:1).