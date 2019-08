Von Rainer Kundel

Mannheim. Nicht alle, die den Testspielauftakt der Adler Mannheim in der Schweiz versäumten, können sich beim Auftakt des Adler-Heimturniers von der Form des deutschen Meisters ein Bild machen. Nur 900 Tickets stehen am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen HV 71 Jönköping (Schweden) für die Nebenhalle Süd zur Verfügung. 500 Sitzplätze wurden unter den Dauerkarten verlost, 400 Stehplätze gingen an die vier Fan-Dachorganisationen zur Verteilung an Fanklubmitglieder.

Zur aufgekommenen Kritik an der Verlegung des Turniers in die Nebenhalle und nach Heilbronn bezog Geschäftsführer Matthias Binder Stellung: "Wirtschaftlich sind solche Partien im Rahmen eines Turniers in der SAP Arena schlicht nicht zu stemmen. Wir können auch keine weiteren Partien mit in die Dauerkarte nehmen, deren Inhalt ist mit den DEL-Partien und den Gruppenspielen der CHL ausgereizt".

Die sportliche Abteilung grämen die Unannehmlichkeiten nicht, die eingeladenen Teams aus Schweden, Tschechien und der Schweiz logieren in Mannheimer Hotels. "Das sind alles starke Gegner", blickt Trainer Pavel Gross auf eine intensive Woche, vor allem mit dem abschließenden Spiel gegen die vom ehemaligen Bundestrainer Uwe Krupp trainierte Mannschaft von Sparta Prag - der Klub, für den Gross drei Jahre vor seinem Wechsel 1990 nach Freiburg spielte.

Zu den Trainingsschwerpunkten befragt, lässt Pavel Gross das volle Programm einstudieren. "Wir haben bisher an allem gearbeitet, unser System muss wieder in die Köpfe rein, damit wir alles noch ein bisserl schneller machen."

So nah wie nur möglich an der Mannschaft dran will Rekonvaleszent Markus Eisenschmid nach einer Schulteroperation (Labrumriss) Anfang Juni sein. "Ich bin im Zeitplan und verbringe den Tag von 9 bis 14 Uhr im Reha-Zentrum der TSG Hoffenheim in Zuzenhausen, mache mir aber keinen Druck. Es bringt nichts, etwas zu überstürzen", zeigt der Torjäger Geduld. Eine Prognose, wann der 24-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, gibt es noch nicht. "Es hat gut getan, vergangene Woche bei der Mannschaft in der Schweiz zu sein, das zeigt, dass man dazu gehört."

Da seit Montag auch das internationale Turnier um den DEL-Junior-Cup läuft, bietet sich jenen, die sich am Mittwoch über den Tag verteilt gleich vier Eishockeyspiele ansehen wollen, in den beiden Nebenhallen der SAP Arena Gelegenheit dazu. Los geht’s um 12.30 Uhr mit den U 20-Teams von Sparta Prag und dem St. Andrews College aus Kanada, um 16 Uhr folgen die Jungadler gegen Frölunda Göteborg in der Nebenhalle Nord.

Zur gleichen Zeit kreuzen in der "Süd" die Profis von Genf Servette und Sparta Prag die Schläger. Beendet wird der Tag von den Profis gegen Jönköping.

Die weiteren Partien der Blau-Weiß-Roten am Freitag und Sonntag werden in der Heilbronner Kolbenschmidt-Arena ausgetragen.

Eishockeyturnier in Mannheim und Heilbronn: Genf Servette - Sparta Prag (Mittwoch, 16 Uhr), Adler Mannheim - HV 71 Jönköping (19.30 Uhr), beide in Mannheim; Jönköping - Prag (Freitag, 16 Uhr), Adler Mannheim - Genf (Freitag, 19.30 Uhr), beide in Heilbronn; Genf - Jönköping (Samstag, 20 Uhr in Mannheim), Adler Mannheim - Prag (Sonntag, 13.30 Uhr in Heilbronn).