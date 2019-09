Von Rainer Kundel

Mannheim. Pavel Gross tappt vor dem Heimwochenende der Adler Mannheim in der Champions-League (CHL) noch etwas im Ungewissen. Für die Partie gegen GKS Tychy (Freitag, 19.30 Uhr) sowie gegen die Vienna Capitals (Sonntag, 16 Uhr) sind David Wolf, Tommi Huhtala und Andrew Desjardins (alle angeschlagen) fraglich, auf Janik Möser (Beinverletzung) und Lean Bergmann muss der Meistertrainer verzichten. Bergmann flog am Dienstag vereinbarungsgemäß ins "Prospect-Camp" der San Jose Sharks. Was nicht heißt, dass der Stürmer-Zugang aus Iserlohn für die neue Saison abgeschrieben ist.

Um wirklich ins NHL-Team der Kalifornier zu rutschen, müsste der 21-Jährige noch zwei "Cuts" überstehen, was bei der Qualität der Sharks eher zweifelhaft ist. Die Entscheidung könnte bis nach dem zweiten oder dritten DEL-Wochenende hinziehen. "Wir planen aktuell nicht mit Lean, weil das Dinge sind, die wir nicht beeinflussen können", sagt Gross, der sich deshalb für einen neuen Linksaußen neben Järvinen und Rendulic entscheiden muss.

Pavel Gross kann am Abend in der SAP Arena möglicherweise nicht auf einige seiner angeschlagenen Cracks zurückgreifen. Fotos: vaf

Was - unabhängig von der personellen Besetzung - den Leistungsstand seines Teams eine Woche vor Beginn der 26. Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) betrifft, hält es Gross wie im Vorjahr: "Wir werden unser bestes Eishockey noch nicht im September oder Oktober spielen, sondern wollen uns steigern. Die Mechanismen müssen sich erst noch einstellen, deshalb gibt es in vielen Kategorien Luft nach oben".

Daneben steht das Wochenende der Adler auch im Zeichen des Austauschs der sportlichen Leitung mit den drei Scouts. Aus Nordamerika kommen Bill Stewart und Todd Hlushko, aus Finnland Tommi Vesanen. Sie werden über ihre Erkenntnisse aus der letzten Saison informieren und die Strategie der Adler mitsamt Arbeitsaufträgen für die kommenden Monate in Empfang nehmen.

Damit Zuschauer des polnischen Klubs Tychy am Freitag beim Rückspiel eine Sportveranstaltung nicht wieder als politische Bühne nutzen, haben die Adler nach Informationen dieser Zeitung bei Martin Baumann, dem Geschäftsführer der Champions-League, einen mehr als geschmacklosen Vorfall vom letzten Sonntag zur Anzeige gebracht. Hintergrund: Der 1. September war der 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen, Bundespräsident Steinmeier hatte am frühen Morgen vor Ort als einer von vielen Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland seit dem Kniefall des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt am 7. Dezember 1970 in Warschau um Vergebung gebeten.

Am Abend durfte dann eine Gruppe drei Generationen jüngerer Nationalisten direkt über der Mannheimer Spielerbank, aber ausgeblendet vom internationalen Fernsehbild, einen größeren Banner ausbreiten. Unter schwarz-rot-goldener Farbe war das Symbolbild eines Konzentrationslagers zu sehen, dazu die Aufschrift "German Death Camps". Die Reaktion der CHL folgte gestern, indem GKS Tychy für seine Fans zur Verantwortung gezogen wurde und als Wiederholungstäter mit einer Geldstrafe von 2000 Euro belegt wurde.

Damit solche Auswüchse nicht am Freitagabend in der SAP Arena Einzug halten, wird der Klub die Mitarbeiter des Security-Dienstleisters anweisen, strenge Kontrollen bei aus Polen mitreisenden Personen vorzunehmen.