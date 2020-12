Mannheim. (RK) Knapp drei Monate nach dem NHL-Draft (Talentziehung) hat Tim Stützle, Stürmer der Adler Mannheim, am Rande der U20-Weltmeisterschaft in Edmonton einen Vertrag bei den Ottawa Senators unterschrieben. Dies war aufgrund des Tarifvertrages der NHL mit deren Spielergewerkschaft erst möglich, nachdem der bis 2022 laufende Vertrag des 18-jährigen mit den Adlern aufgelöst wurde, worauf der Berater des Spielers, Jay Luknowsky von der Agentur Fidelis, hinwirkte. Der sogenannte "Entry Level-Kontrakt" ist mit einem Jahresgehalt von bis zu 925.000 US-Dollar honoriert, berechtigt den Klub jedoch, den Spieler in sein Farmteam in der AHL zu schicken ("Zwei-Wege-Vertrag"), wo das Gehalt bedeutend niedriger ist.

Der an Nummer drei der ersten Runde gezogene Stützle bedankte sich bei seinen bisherigen Mitspielern und Trainern. "Ich konnte bei all meinen Stationen viel lernen und mitnehmen, auf und neben dem Eis, aber es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen." Ob die Adler eine Ablösesumme für die vorzeitige Freigabe erhalten, wurde nicht bekannt. Gemäß den bisherigen Regelungen wären 260.000 US-Dollar fällig, allerdings könnte es beim Vertragsabschluss mit den Adlern im Juni 2019 die Zusage gegeben haben, dem Talent im Falle eines frühzeitigen Wechsels "keine Steine in den Weg zu legen". Stützles derzeitiger U20-Auwahltrainer Tobias Abstreiter freute sich für seinen Schützling: "Tim hat sich den Vertrag verdient und hart erarbeitet. Hoffentlich bleibt er gesund und hat viele Jahre in der NHL vor sich."

"Tim bekommt nun die Chance, es ins Team der Senators zu schaffen und sich in der besten Liga der Welt mit den besten Spielern zu messen", kommentierte Mannheims Sportmanager Axel Alavaara. Der in Viersen am Niederrhein geborene Stützle wechselte 2017 aus dem Krefelder Nachwuchs zu den Jungadlern. In der vergangenen Spielzeit etablierte sich der linke Flügelstürmer auf Anhieb bei den DEL-Profis und sammelte in 41 Partien 34 Punkte. Im U23-Kontingent der laufenden Saison wird Stützle durch Florian Elias (18) ersetzt, der bei der laufenden Junioren-WM bereits zwei Tore erzielt hat.