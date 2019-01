Von Achim Wittich

Mannheim. Knapp 11.000 Fans waren am Mittwochabend in die SAP Arena gepilgert, um die Adler Mannheim gegen den Tabellenvorletzten Grizzlys Wolfsburg siegen zu sehen. Eine beeindruckende Besucherzahl, die sich sicherlich auch dadurch erklären lässt, dass viele Werktätige erst am kommenden Montag wieder in den Berufsalltag einsteigen werden. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) enttäuschte seinen treuen Anhang nicht und machte mit den allerdings äußerst harmlosen "Wölfen" beim 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)-Erfolg kurzen Prozess.

Den gelungen Start ins neue Jahr bewerteten sowohl Adler-Trainer Pavel Gross als auch die blau-weiß-roten Cracks sachlich. Wohlwissend, dass ihr Gegner aufgrund seiner großen Verletzungsproblematik und Torhüterschwäche nicht zu Unrecht im Tabellenkeller versunken ist. Chad Kolarik, genauso wie Markus Eisenschmid Doppeltorschütze, ist kein Freund wortreicher Analysen, traf aber kurz und knapp den Punkt: "Wir haben zwar nicht von Beginn an das Spiel beherrscht, aber das ist uns dann im Verlaufe der Partie immer mehr gelungen."

Rückkehrer Tommi Huhtala freute sich vor allen Dingen über sein Comeback auf dem Eis. "Ich habe mich gut gefühlt und total gefreut, wieder bei den Jungs zurück zu sein. Gelassen nahm auch Torhüter Dennis Endras - erneut mit einigen glänzenden Paraden - die Tatsache hin, dass im Wolfsburgs Brent Aubin einmal den Puck ins Netz legte (51. Minute): Dass ich einen Gegentreffer vom Shutout entfernt war, ist mir egal."

Endras blickte lieber schon den nächsten Aufgaben am Freitag beim Dritten Düsseldorfer EG (19.30 Uhr) und am Sonntag in Iserlohn (14 Uhr) entgegen. "Wir haben ein anspruchsvolles Wochenende vor uns, deswegen wollen wir uns nicht allzu lange mit diesem Sieg aufhalten."

Die Adler haben einen Drei-Tages-Trip vor sich, machen nach der Begegnung bei der Mannschaft von Mannheims Eishockey-Legende Harold Kreis Zwischenstation in Dortmund, bevor es in der Eissporthalle am Seilersee aufgrund der dort immer äußerst hitzigen Atmosphäre sicher wieder einen ganz heißen Tanz auf kühlem Untergrund für die Greifvögel geben wird.

Doch zunächst gilt es am Abend bei der DEG zu bestehen. Gross konnte mit seinem Team in dieser Saison noch nicht gegen die Rheinländer gewinnen, beide Heimspiele (1:2/2:5) gingen verloren. Ob es gar in fremder Halle einfacher wird?

Das wollte Mannheims ehemaliger Meisterspieler nicht bestätigen, hat aber viel Respekt vorm kommenden Gegner und dessen Coach: "Die DEG ist eine unangenehme Mannschaft, läuferisch stark und Harrys Mannschaften verteidigen immer gut." Aber natürlich reist der aktuelle Branchenprimus mit viel Selbstvertrauen an: "Wir werden bereit sein und sie herausfordern", so Gross.

Etwas überraschend könnte im ISS Dome Matthias Plachta nach fünfwöchiger Verletzungspause wieder mitwirken, wie Gross im Anschluss an die Pressekonferenz in kleiner Medienrunde verriet. Das Jahr 2019 beginnt mit vielen guten Nachrichten für den Adler-Horst.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG - Adler Mannheim; Sonntag, 14 Uhr: Iserlohn Roosters - Adler Mannheim.