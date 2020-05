Mannheim. (RK) Knapp acht Wochen nach dem vorzeitigen Saisonabbruch hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) unter Federführung von Präsident Franz Reindl die Gründung einer "Task Force Eishockey" verabschiedet. Wie der Verband informierte, soll diese Rahmenbedingungen entwickeln, unter deren Voraussetzung in der Corona-Krise ein geregelter und ein schrittweiser Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb möglich ist.

Neben dem DEB haben sich die Deutsche Eishockey Liga (DEL), die DEL2 sowie die unteren Ligen und die Ausrüster aufgeschlossen für diese Initiative gezeigt. Das übergeordnete Ziel sei es, die bereits vorhandene Vollmontur im Eishockey zum Beispiel mit einem durchsichtigen Vollgesichtsschutz den gesetzlichen Vorgaben anzupassen. "Mit der Gründung der Task Force werden wir umgehend in einer Abwägung von Chancen und Risiken an den gewünschten sportartenbezogenen Konzepten arbeiten, um den Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen", so Reindl.

Die DEL geht derzeit davon aus, ihre Saison wie geplant am 18. September beginnen zu können, hat aber mehrfach betont, aus wirtschaftlichen Gründen "allenfalls für kurze Zeit Spiele ohne Zuschauer austragen zu können, sofern absehbar ist, wann wir wieder die Hallen öffnen können" (Geschäftsführer Gernot Tripcke). Im Falle eines späteren Saisonbeginns ist die DEL dabei, bei ihrem Spielplan und Modus Alternativen zu entwickeln. Die Champions-Hockey-League (CHL) hat bereits ihren Modus verändert, verzichtet auf Gruppenspiele und startet am 6. Oktober direkt mit dem Sechszehntel-Finale in Hin-und Rückspielen.

Dem DEB sind nach Aussage von Sportdirektor Stefan Schaidnagel durch die Absage von fünf Heim-Länderspielen im April und der entgangenen Platzierungsprämie der abgesagten Weltmeisterschaft in der Schweiz Netto-Einnahmen im sechsstelligen Bereich entgangen. In diesem Zusammenhang konnte der DEB inzwischen den für 2020 vorgesehenen Fahrplan der WM-Vorbereitungsspiele komplett um ein Jahr verschieben. So wird die Partie gegen Tschechien in Heilbronn am 17. April (14.15 Uhr) 2021 ausgetragen, das Team USA kommt am 4. Mai (19 Uhr) in die Mannheimer SAP Arena.

Unterdessen steht das für die erste Oktober-Woche geplante Gastspiel der Boston Bruins bei den Adler Mannheim auf der Kippe. "Derzeit wissen wir weder, wann die unterbrochene Saison fortgeführt wird und die neue beginnt", heißt es in einem Statement der NHL. "Wir sind da flexibel, wenn wir im November oder Dezember beginnen müssen, ziehen wir auch dies in Betracht", wird darin Commissioner Gary Bettman zitiert.