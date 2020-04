Von Rainer Kundel

Mannheim. Gernot Tripcke, der Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), hat in einem dpa-Interview bekräftigt, dass "Geisterspiele" für die Liga keine Option sind. "Der Spielbetrieb wäre dann nicht zu refinanzieren, weil wir im Eishockey wesentlich geringere TV-Einnahmen haben als im Fußball." Bei einem angenommenen Durchschnittsetat von acht Millionen Euro belaufen sich derzeit die TV-Gelder netto auf nur fünf Prozent. "Bei einer Profiliga im Eishockey entfällt ohne Zuschauer das Geschäftsmodell", hofft Tripcke auf einen planmäßigen Saisonbeginn am 18. September, nachdem die DEL nach Ende der Hauptrunde am 9. März das Saisonende beschlossen hatte und 2019/20 keinen Meister kürt.

Die Einnahmeverluste der zehn für die Playoffs qualifizierten Eishockey-Klubs werden auf rund 15 bis 20 Millionen Euro geschätzt. Nun ist Umsatz bekanntlich nicht Gewinn, weil Siegprämien, Hallenmieten, Steuern und Abgaben, Reise- und Hotelkosten dagegen stehen. Die Liga hält trotz großer Unsicherheitsfaktoren am Abgabedatum der Unterlagen für die Lizenzprüfung (24. Mai) fest. Dass man dabei "vielleicht ein bisschen ins Risiko gehen muss", deutet Tripcke zumindest an.

Bei den Klubs werden die Auswirkungen der Corona-Krise derzeit unterschiedlich beurteilt. Die Schwenninger Wild Wings wollen sich die Lage gar zunutze machen. Geschäftsführer Christoph Sandner brachte in lokalen Medien den Gedanken ins Spiel, die für 2020/21 vereinbarte Auf-und Abstiegsregel um ein Jahr auszusetzen, um die wirtschaftlichen Zwänge der potenziellen vom Abstieg gefährdeten Klubs zu mindern.

Die Düsseldorfer EG warf eine "Corona-Klausel" beim Abschluss neuer Verträge in die Debatte, was Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp im RNZ-Interview vom 27. März als "kein Allheilmittel" bezeichnet. Verständlich, da eine solche Klausel allenfalls in neue Abschlüsse einfließen kann und bei bestehenden Verträgen eine Änderungskündigung erfordert.

Unterdessen hält die unsichere Lage einige Klubs nicht davon ab, Transfers in hohen finanziellen Größenordnungen zu tätigen. So nahmen die Eisbären Berlin mit Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG) den begehrtesten Torhüter der Liga langfristig unter Vertrag und lotsten mit Espeland und Zengerle zwei Leistungsträger des verhinderten Viertelfinalisten Bremerhaven zu sich.

Eisbären-Geschäftsführer Peter Lee sieht die Situation weniger dramatisch. "Sind wir mal ehrlich, uns hat es nicht so hart getroffen wie andere Sportarten. Wir haben die Saison doch quasi zu Ende gespielt, aber allesamt die Play-offs verpasst", sagte der 64-jährige dem Tagesspiegel. "Die Play-offs sind Bonus, die sollte man im Etat nicht mit einplanen, auch nicht im Hinterkopf. Was die Eisbären betrifft, machen wir uns keine Sorgen."

Die sportlich unter Druck geratenen Kölner Haie sicherten sich die Dienste von Berlins Center James Sheppard und Maury Edwards (Ingolstadt), dem besten Offensiv-Verteidiger der DEL. Für einen Klub wie die Straubing Tigers, diesmal Überraschungs-Dritter im 14er-Feld, ist eine Playoff-Teilnahme kalkulatorisch allein aus Vorsichtsgründen nie im Etat eingeplant, womit auch kein Schaden entsteht.

Die Gefahr an solchen Standorten liegt eher darin, dass ein Teil des breit aufgestellten Sponsorenkreises aufgrund der wirtschaftlichen Folgen von Corona Abstriche machen muss oder ausfällt.

Prekär wird es bei der ohnehin stark angespannten Situation der Krefeld Pinguine und der Nürnberg Ice Tigers. Bei den Franken verkündete Hauptsponsor und Gesellschafter Thomas Sabo schon im September 2019 seinen Ausstieg, im Rheinland sagen nach der Trennung vom russischen Teilhaber Ponomarev die potenziellen Nachfolgekandidaten gerade reihenweise ab.